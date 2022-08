Après l'achèvement des travaux de réhabilitation et de modernisation, qui ont largement dépassé les délais de livraison pour moult raisons, notamment les travaux d'extension, une nouvelle contrainte vient d'apparaître occasionnant un nouveau report de la mise en service de l' hôtel Seybouse International. Selon une source bien informée, la mise en service de l'ex- Plazza est tributaire de l'opération de son équipement. Tous les travaux sont achevés à 95%, nous assure-t-on. Il ne reste plus que l'immobilier. Dans ce sens, on apprend de la même source, qu'un appel d'offres sera lancé afin de choisir un établissement pour procéder à l'ameublement des chambres de l'hôtel, la literie entre autres. Sont également concernés par le processus d'équipement, la salle de réception et les autres espaces administratifs. Aussi, la cuisine de l'établissement attend d'être équipée comme il se doit. En somme, le processus d'équipement de l'établissement hôtelier est au point mort et reste suspendu à un appel d'offres en attente de lancement! Pourtant, la structure hôtelière a été programmée pour être mise en service au bout de 22 mois de travaux. Ces derniers lancés en 2017 devaient s'achever en 2019, cumulant ainsi un retard de trois ans. Chaque année une date est fixée pour la mise en service de l'établissement.

La dernière était le mois de mai 2022, après avoir dépassé toutes les dates butoirs, à savoir 2019,2020 et 2021. Or, voilà une autre saison estivale qui s'écoule et avec elle des années de pertes en termes de bénéfices, que procure la haute saison pour le secteur hôtelier.

Une situation qui n'étonne pas le commun des mortels, notamment dans la wilaya d'Annaba où, le retard des travaux de tous projets confondus, est devenu l'apanage de la wilaya victime d'une étrange malédiction.

Pour preuve, la nouvelle gare maritime qui, jusqu'à la mise sous presse, n'a toujours pas été réceptionnée.

Les cas se suivent et se ressemblent à Annaba qui, en dépit des fonds colossaux octroyés par l'Etat, peine à se frayer une place d'excellence parmi les autres wilayas d'Algérie. Dans l'attente de l'adoption d'une politique de gestion rigoureuse dans cette wilaya, ce qui n'est, certainement pas pour demain, il est utile de rappeler que l'opération de l'hôtel Seybouse s'inscrit dans le plan de réhabilitation des établissements touristiques publics et l'amélioration de la qualité des prestations de services que se sont fixés les pouvoirs publics.

Les travaux ont été confiés au groupe chinois Cscec pour un montant de 7, 2 milliards de DA.

Notons que cette enveloppe financière représente près de 80% d'une enveloppe de 9,6 milliards de DA, initialement réservée pour la réhabilitation de l'hôtel Seybouse, ainsi que pour les hôtels El-Mountazah (El-Kessar) de Séraïdi et El-Mordjane d'El-Kala, dans la wilaya d'El-Tarf. Conçu par le célèbre architecte urbaniste français Fernand Pouillon qui a supervisé sa construction au milieu des années 1970, le prestigieux hôtel Seybouse a nécessité des travaux de rénovation, vu son état de délabrement avancé.

D'une capacité d'accueil de 500 lits, cet établissement de grand standing proposera, une fois achevé, une salle de conférences de 400 places, une salle des fêtes d'une capacité d'accueil de 396 personnes et plusieurs autres salles de réunion et de séminaires de 100 places chacune et espaces de détente et de loisirs, ainsi qu'une piscine et un parking couvert de 140 places.

En somme, l'ex- hôtel Plazza doit faire l'objet d'importantes transformations et de rénovation à même de lui permettre de reconquérir sa place de fleuron du tourisme à Annaba.

Pour Annaba, une fois achevés les travaux de réhabilitation de l'hôtel Seybouse, sa remise en service va permettre, voire créer de la concurrence, avec notamment le Sheraton, en matière de services fournis et de prix surtout.