Le directeur de la prévention et de la promotion de la santé au ministère de la Santé, Djamel Fourar, a procédé, hier, à l'inauguration du service d'addictologie implanté au sein de l'hôpital psychologique Boubaker Errazi d'Annaba. Cette aile, fraîchement créée, est dédiée à la lutte contre la toxicomanie en tous genres. L'inauguration de ce mini-projet s'inscrit et intervient en même temps, dans le cadre des journées internationales des Nations unies contre l'addiction, coïncidant avec les 26 et 27 juin de chaque année. Accompagné d'une commission ministérielle et de spécialistes, Djamel Fourar a eu toutes les explications sur ce service, dont la création intervient au moment opportun, surtout que le trafic des substances narcotiques est en constante hausse à Annaba. Ce service, qui sera pris en charge par l'un des éminents professeurs de la wilaya d'Annaba, compte 20 lits, dont 16 réservés aux hommes et quatre aux femmes. Il s'agit, convient-il de le souligner, du premier service à travers la wilaya d'Annaba et toute la région est du pays. La création de cette unité aura une portée positive dans la prise en charge des patients, notamment avec la disponibilité et l'approbation de l'utilisation du médicament La Méthadone, pour le traitement des patients souffrant d'addiction. En attendant l'entrée réelle de cette aile en service, 10 millions de centimes lui seront également affectés à la fin de la semaine en cours. Une enveloppe devant permettre sa finalisation et son équipement. En marge de la cérémonie d'inauguration, Djamel Fourar a indiqué que d'autres unités sont en cours de réalisation à travers cinq régions, surtout que le ministère de la Santé s'appuie sur La Méthadone, un médicament disponible, afin d'éliminer la dépendance chez les jeunes et de lutter contre la drogue et d'aider le patient après l'achèvement de période de traitement pour s'intégrer dans la vie quotidienne et professionnelle. S'agissant du coronavirus, Djamel Fourar a fait savoir que la situation épidémiologique dans le pays est rassurante, notamment en l'absence de décès. «Mais les précautions doivent être de mise, surtout avec le retour à leur vie normale et la plupart des institutions sont ouvertes», a-t-il dit, tout en soulignant qu'il ne faut pas oublier que la Covid-19 existe toujours dans d'autres pays. Concernant la variole du singe, il affirmera que « l'Algérie n'a enregistré aucun cas dans le pays et que «nous sommes prêts à l'affronter».