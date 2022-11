Le 1er Novembre 1954 a signé le déclenchement de la guerre de Libération nationale. Elle durera près de huit ans avant que l’Algérie n’accède à son indépendance. Un mouvement révolutionnaire qui a pris corps dans des insurrections, des soulèvements, des manifestations pacifiques sauvagement réprimées par un système colonial français parmi les plus féroces au monde. Des événements tragiques qui ont jalonné et affiné la trajectoire d’un mouvement national qui a décidé que la libération du pays, le recouvrement de sa souveraineté, ne peut se faire qu’en faisant parler les armes. L’initiative sera prise par six hommes jeunes dont le plus âgé avait moins de quarante ans. Krim Belkacem, Mohamed Boudiaf, Larbi Ben M’hidi, Mostefa Ben Boulaïd, Didouche Mourad, Rabah Bitat, chefs du Comité révolutionnaire d’unité et d’action (Crua), membres fondateurs du Front de Libération nationale (FLN), historique, décideront du déclenchement des hostilités après que la fameuse réunion des « 22 » tenue le 25 juillet 1954 dans une villa de l’ex- Clos Salembier, El Madania actuellement, dans la banlieue d’Alger se soit prononcée pour la lutte armée. Dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre ils feront parler la poudre. Des actions armées spectaculaires seront menées à travers le territoire national. Ils signeront la fin du mythe de l’Algérie française, d’un système colonial barbare qui a réduit l’Algérien au rang d’indigène durant plus d’un siècle. Un combat, une trajectoire, un processus, une aventure humaine exaltante qui jalonneront le parcours révolutionnaire exceptionnel de femmes et d’hommes d’exception qui ont pris le maquis pendant plus de sept ans. Bon nombre d’entre eux tomberont en martyrs les armes à la main, d’autres seront atrocement torturés, assassinés nous rappelant la dimension tragique du sacrifice du 1er novembre. Ainsi a retenti à travers le monde l’écho d’un événement majeur, s’étant produit en Algérie. Celui d’une Révolution populaire exceptionnelle qui s’est assignée comme objectif de briser le joug colonial et de recouvrer la souveraineté et la dignité de son peuple. Une date incontournable dans la jeune histoire de l’Algérie indépendante. Elle vient nous rappeler le dur combat et le long chemin qui l’ont conduite à l’indépendance. C’est dans cette ambiance particulière que sera célébré le 68e anniversaire de sa révolution. Comme chaque année elle revisite son histoire récente. Celle qui l’a conduite à son indépendance. Une occasion pour se remémorer ses martyrs. Celles et ceux qui, tout juste sortis de l’adolescence, ont juré de conduire le pays vers la liberté. Le sortir de plus de 120 ans d’obscurité pour retrouver la lumière. En sacrifiant leur vie. Comme s’ils avaient juré de ne pas vieillir. Pour que l’Algérie puisse rester éternellement jeune. Belle. C’est aussi cela le serment de Novembre. Un message à transmettre de génération en génération. Un patrimoine à jalousement garder. Un socle sur lequel doit être construite l’Algérie de demain. Celle dont ont rêvé Hassiba Ben Bouali, P’tit Omar, Ali la pointe, Ben M’hidi, Didouche, Abane Ramdane, Ben Boulaïd, Krim Belkacem... et bien d’autres, tous partis trop vite. Trop tôt. La célébration du 68e anniversaire de la révolution sonne comme un rappel à l’ordre. À la préservation de principes et de qualités exceptionnelles dont se sont abreuvés celles et ceux qui ont donné leur vie à ce pays. Sans calculs. Sans peur et sans reproche et le cœur à l’ouvrage. Un repère qui nous interpelle chaque année à la même date pour nous rappeler que des femmes et des hommes d’exception ont fait don de leurs vies pour libérer leur pays. Un sillon qu’ils ont tracé pour changer le cours de l’Histoire avec comme « armes » essentielles, le courage et la foi. La foi en la justesse de leur combat. Avec au bout de cette « aventure romantique », la défaite d’une des armées les plus puissantes de la planète. Une liberté retrouvée à laquelle ils n’ont pas assisté et qui nous a été confiée comme une relique précieuse. Pour graver dans le marbre leur idéal : celui de libérer l’Algérie et de veiller à son intégrité. Aujourd’hui l’Algérie s’est également fixée comme autre défi de réunifier les rangs des pays arabes à travers l’organisation du 31e Sommet des États arabes. Une sphère géographique à partir de laquelle a rayonné la révolution algérienne.