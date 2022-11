Tirant enseignement des problèmes survenus au cours de la rentrée scolaire 2022/2023, le secteur de l'Éducation nationale a décidé de se pencher sur la problématique, pour identifier l'origine de telle situation. Dans ce sens, le ministre de l'Éducation nationale, Abdelhakim Belaâbed, a précisé jeudi à Alger, lors d'une Conférence nationale, que son secteur «oeuvre à préparer la prochaine rentrée scolaire pour donner le temps à notre département et à nos partenaires des autres secteurs concernés en matière de prise en charge de toutes les préoccupations, des points négatifs et des difficultés rencontrées durant la rentrée scolaire 2022-2023 à travers l'examen des moyens palliatifs pour garantir une rentrée scolaire réussie à tous les niveaux». Il faut dire que cette approche est inédite dans la mesure où le timing réservé à la gestion de la rentrée scolaire, n'est évoqué généralement que quelques mois avant son échéance.

Le seul fait d'engager la réflexion sur cet événement majeur, presque immédiatement après le déroulement de la rentrée scolaire de cette année, reflète un changement profond dans le fonctionnement et dans la vision du secteur. Tenant compte des grand défis à relever dans ce domaine, prendre les devants ne relève plus de l'initiative, mais de la nécessité. Il va sans dire que pour sortir de l'aspect chronique des failles et des manquements de la rentre scolaire, une préparation rigoureuse ne peut s'appuyer que sur le capital «temps». C'est dans cette optique que le ministre a tenu à préciser: « Nous accordons une extrême importance à tous les aspects susceptibles de garantir une rentrée scolaire réussie en trouvant des solutions aux problèmes et difficultés prévues sur le terrain devant entraver ou avoir un impact négatif sur la scolarité de nos enfants, notamment en ce qui concerne les structures et les infrastructures à même de résoudre le problème de surcharge, outre les aspects matériels et financiers pour le fonctionnement des établissements éducatifs et le déroulement de la vie scolaire, équipements, cantines, transports, encadrement éducatif et administratif».

Hormis l'importance d'établir une cartographie, spécifique et efficace pour le traitement de ces problèmes sur l'ensemble du territoire national, en tenant compte de l'encadrement de l''enseignement privé, cette nouvelle approche vise à effacer l'image d'une Algérie incompétente dans la gestion d'une opération aussi importance que la rentrée scolaire. C'est précisément à ce niveau que ressortent les vrais effets des réformes engagées.

Un aboutissement qui a enclenché le principe de l'anticipation sur le traitement des insuffisances qui ont miné le secteur durant des années, et qui nécessitent un examen profond, et notamment du temps. Autant dire que ce n'est qu'un juste retour aux normes. Car objectivement, le cumul de ces problèmes ayant généré un volume important de situations inextricables, ne pouvait se résoudre à travers les seules solutions d'appoint appliquées dans l'urgence. C'est toute la différence de cette nouvelle disposition où tous les aspects organisationnels, financiers et juridiques seront passés au crible. Il s'agira entre autres, de la prise en charge des arriérés des personnels, la régularisation de leur situation financière, mais également l'examen de l'opération liée à la promotion et au recrutement au titre de l'année en cours et de l'année prochaine.