Plus de 27000 électeurs parmi les élus des Assemblées populaires communales (APC) et de wilaya (APW) devaient participer, hier, à l'élection de 68 sénateurs parmi les 475 candidats engagés dans cette élection. Quelque 22 partis politiques, ainsi que des listes indépendantes sont en lice. Le taux de participation a atteint 54,89% à 13 h, d'après l'Anie. L'absence de majorité politique dans la plupart des assemblées de wilayas issues des élections locales du 27 novembre dernier, a donné lieu à des tractations en coulisses, en prévision du renouvellement des membres du Conseil de la nation. Contrairement à sa configuration actuelle, des observateurs tablent sur un Conseil en patchwork où plusieurs formations y feront leur entrée, pour la première fois. Le risque de l'intrusion de l'argent sale pour l'achat des voix, n'est pas écarté lors de ce rendez-vous. En outre, aucun parti n'a pu présenter de candidats à travers les 58 wilayas. D'une façon inhabituelle, le vieux parti sera absent pour la première fois dans la capitale et d'autres grandes villes. C'est le cas à Annaba où cinq candidats issus du MSP, du parti Sawt el chaâb, du Front El Moustakbel et deux indépendants rivalisent pour le siège de la wilaya au Conseil de la nation. Le FLN sera aussi absent à Constantine où huit candidats, dont deux représentant le MSP et le PLJ et six candidats indépendants sont en lice. Le FLN est absent, également, à Guelma. À Alger, trois candidats sont en course. Il s'agit du candidat du FFS, celui de Sawt el chaâb et le candidat indépendant, transfuge du FLN, également ex-P/APC de Staouéli. Si les directives données par le FLN à ses mouhafedhs sont respectées, le candidat du FFS remportera à coup sûr le siège d'Alger. En contrepartie, le FFS devrait renvoyer l'ascenseur au FLN, au niveau des wilayas de Boumerdès et Bouira. En toute évidence, le FLN avec 5978 sièges dans 124 Assemblées communales (APC) à travers 42 wilayas et 471 sièges aux Assemblées de wilaya (APW) à travers 25 wilayas, a toutes les chances de rafler la mise. Toutefois, à Oran, neuf candidats dont quatre appartenant à quatre formations politiques à savoir le FLN, le Mouvement national El Bina, le MSP et TAJ, et cinq candidats indépendants, se présentent pour décrocher un seul siège pourvu dans la wilaya. À Ouargla, quatre candidats issus des partis du FLN, El-Karama, le Mouvement El-Bina et le MSP. Le RND, devra renforcer sa position au niveau de la chambre haute du Parlement, même si le parti sera absent dans plusieurs wilayas. Par ailleurs, pour limiter leur nombre, lors de ce scrutin, les procurations qui ne sont pas justifiées par l'impossibilité de déplacement au bureau de vote en raison de santé, ne seront pas acceptées par les bureaux de vote. Quelque 27 procurations ont été enregistrées à travers les 101 bureaux de vote, selon le président de l'Anie, Mohamed Charfi. L'utilisation du téléphone portable est également interdite, lors de l'opération de vote. Pour rappel, le plus grand nombre de candidats a été enregistré dans 10 nouvelles wilayas créées au titre du nouveau découpage territorial, à l'exception de Boumerdès (20 candidats) et de Tindouf (19 candidats). Ainsi a-t-on recensé 19 candidats à Béni Abbès, 15 à Djanet, 12 à El-Ménéa, 10 à Timimoun et huit à Touggourt. L'Anie avait rejeté 43 dossiers de candidats sur 503 déposés «pour avoir eu des liens avec l'argent douteux». Le remplacement des candidatures rejetées «n'est pas prévu par la loi électorale...».