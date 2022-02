le médiateur de la République, Ahmed Merad, s'est rendu à Bouira en vue d'évaluer la situation du développement local à travers le pays et de constater de plus près l'application des instructions du président de la République portant, notamment, sur la levée de toutes les contraintes ayant paralysé des centaines d'unités de production. La visite a commencé par une rencontre avec les opérateurs économiques et les investisseurs de la région, en partie, ceux-là mêmes qui se sont vus débloquer leurs contraintes administratives et qui s'apprêtent à entamer la production.

Dans son allocution, Brahim Merad est longuement revenu sur la décision ferme de Abdelmadjid Tebboune d'assainir la situation de milliers de manufactures prêtes à produire mais qui voient leur équipement s'user au fil des années. Le médiateur de la République fait savoir qu'à l'échelle nationale, cette stratégie a permis de libérer 950 entreprises bloquées. 647 sont autorisées à entamer leurs activités, pouvant employer pas moins de 43 142 chômeurs, déjà 410 parmi elles sont entrées en production et ont offert 26 630 postes d'emploi. Et de rappeler que ces mesures de facilitation ne sont que des dispositions transitoires, afin d'assainir la situation et le retour à l'application stricte de la loi reprendra au moment opportun.

Quant au wali de Bouira Lakhal Ayat Abdesselam, il est revenu d'abord sur les démarches entreprises depuis bientôt 2 années avec les investisseurs, en vue de relancer leurs entreprises. Il a, par ailleurs, fait face aux différentes contraintes rencontrées, notamment au niveau de la zone industrielle de Oued El Berdi et à l'extension de cette zone. Il s'agit, entre autres, de difficultés liées à la voirie, l'évacuation des eaux usées, l'absence de stations de traitement et d'épuration et les insuffisances des énergies, gaz et électricité.

Lakhal Ayat Abdesselam a souligné, au passage, le recours à l'implication des investisseurs dans la prise en charge et le financement du renforcement de l'électricité, «un montage financier mixte, probablement le premier du genre», estime le wali de Bouira. Les opérateurs économiques ont contribué, à raison de 2 milliards 400 millions de centimes à la réalisation d'un projet de renforcement en énergie électrique nécessitant 7 milliards de centimes. La différence a été réglée sur le budget de la wilaya. C'est un partenariat gagnant-gagnant et le geste des investisseurs est très apprécié. «Cela dénote leur sincère engagement à aller de l'avant», souligne le wali.

Devant l'assistance, un reportage retraçant l'évolution du dossier du développement local, étape par étape, a été projeté, l'on note que la wilaya de Bouira a délivré 20 autorisations exceptionnelles pour la rentrée imminente en production de différentes unités, créant ainsi pas moins de 1 600 postes d'emploi. 81 unités de production dans le secteur de l'agriculture ont également bénéficié, desdites autorisations, il s'agit d'huileries, de poulaillers, d'étables, etc., bâties sur des terres agricoles.

Le reportage a fait la lumière également sur la récupération du foncier à Bouira, notamment le foncier industriel. Le wali de Bouira fait état d'une soixantaine d'hectares récupérés, dont des lots marginaux au centre-ville de Bouira. Pour rappel, les lots du centre-ville sont déjà opérationnels pour la réalisation d'un jardin public, d'un CEM et d'un grand centre commercial. Aussi, une grande entreprise nationale, Sonitex, qui s'étale sur une superficie de 250 hectares dont 193 bâtis a fait l'objet de restitution.

Le médiateur de la République n'a pas manqué d'afficher sa satisfaction de l'état d'avancement des travaux, objet de la visite au niveau de la wilaya de Bouira, notamment après s'être rendu à la zone industrielle de Oued El Berdi où il a constaté, de visu, l'entrée partielle en production de quelques usines et le début imminent de production pour d'autres.