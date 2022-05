S’il faut dresse un tableau sur le secteur de la santé dans la wilaya d’Annaba, celui de la charrette aux roues en bois piétinant sur du verglas, en est la meilleure illustration. Telle est l’image relevée par les parlementaires de la wilaya d’Annaba de ce secteur sous perfusion. Dans une première pour la wilaya d’Annaba, le président de l’Assemblée populaire de wilaya et les députés de deux chambres parlementaires ont quitté leurs bureaux pour qu’enquérir de la réalité de la vie citoyenne. Le secteur de la santé a été le premier ciblé. Une occasion pour la délégation de soulever les difficultés rencontrées par les professionnels de la santé. Des difficultés, maintes fois, soulevées par la direction du centre hospitalo-universitaire Ibn Roched. En vain. Aussi, la balle est dans le camp du ministère de tutelle dont l’intervention est plus que nécessaire pour extirper le mal, surtout qu’il s’agit du sort des malades atteints de Cancer. Les médecins ont soulevé, dans ce sens, la sempiternelle problématique du manque, voire la pénurie, de médicaments nécessaires pour le traitement des malades. Selon les estimations des médecins du CAC d’Annaba, ce manque criard est retenu à l’actif de la pharmacie centrale d’El Bouni, qui selon eux, n’est pas en mesure d’assurer l’approvisionnement, malgré les commandes formulées au ministère de tutelle. Situation mettant en difficulté aussi bien la communauté des médecins du CAC que leurs malades. Une situation que la direction du CHU Iben Roched d’Annaba n’est pas en mesure de gérer, selon les médecins, qui exigent une indépendance de gestion et financière du CHU. Une revendication dont les députés de la wilaya d’Annaba ont été chargés de transmettre au ministre de la Santé. Parmi les revendications, la dotation du CAC d’un centre d’imagerie, IRM et Scanner entre autres équipements, devant permettre une prise en charge des malades, à même de décharger le CHU d’Ibn Rochd ou les rendez-vous peuvent atteindre les 30 jours. Une longue durée pour un cancéreux. En somme, la visite des députés de la wilaya d’Annaba était une occasion pour le personnel du CAC d’ Annaba de soulever une batterie de problèmes qu’ils n’ont pu soumettre au ministre de la Santé lors de sa dernière sur les lieux. En un mot, face à une situation de plus en plus insoutenable, les professionnels du CAC tirent la sonnette d’alarme pour attirer l’attention des pouvoirs.