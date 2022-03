Dans le cadre de la coopération militaire algéro-italienne, le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, le général-major Mohamed Salah Benbicha, a reçu, hier à Alger, le secrétaire général du ministère italien de la Défense et directeur national des armements, le général de corps d'Armée Luciano Portolano, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale. «Les deux parties ont coprésidé les travaux de la 12ème session du Comité mixte algéro-italien pour la coopération dans les domaines de l'industrie de défense, durant lequel plusieurs questions d'intérêt commun, ont été examinées, notamment celles ayant trait aux domaines techniques militaires et à l'industrie de défense», ajoute la même source. Les travaux du Comité mixte algéro-italien ont également constitué «une opportunité pour échanger les points de vue et consolider la coopération et la collaboration entre les armées des deux pays», souligne le communiqué du ministère.