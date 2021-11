-Corps électoral: 23 717 479 électeurs, dont 54% hommes (12 824 972) et 46% femmes (10 898 501).

- Nouveaux inscrits sur les listes électorales: 669 902 inscrits (61% hommes et 39% femmes).

-474 742 radiés.

- Retrait de 1.158 dossiers de candidatures aux Assemblées populaires de wilayas (APW), dont 877 dossiers retirés par 48 partis agréés et 281 par des listes indépendantes.

-Retrait de 22 325 dossiers de candidatures aux Assemblées populaires communales (APC).

-Retrait de 13 698.13 formulaires de souscription de signatures individuelles pour les APC et APW.

-Dépôt de 1 100 634 dossiers pour les APW.

- Admission de 66% des dossiers déposés, soit 727 938 dossiers et refus de 34%, soit 371 101 dossiers.