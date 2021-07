En plus d'une situation inextricable, dans laquelle se trouve la filière du lait, un autre scandale a éclaté depuis jeudi, dans le secteur de l'approvisionnement de cette filière, soulevant autant la polémique que des interrogations. En effet, le directeur général de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onil), Khaled Soualmia, a déclaré, ce jeudi 1er juillet 2021, lors d'une conférence de presse, qu' «une cargaison de 25 tonnes, remplie de ciment blanc au lieu de poudre de lait, en provenance d'Argentine, a été retrouvée le 24 juin dernier à 11h00, au niveau du port d'Oran. il s'agissait d'un seul conteneur chargé de sacs de ciment non mélangé à du lait en poudre.

Les 19 autres conteneurs étaient chargés uniquement de lait en poudre». En réaction immédiate des autorités concernées, il est précisé qu'«une décision a été prise, par les services vétérinaires, de ne pas laisser entrer l'intégralité de la cargaison. Par ailleurs, le lait en poudre est soumis à un contrôle strict avant de le distribuer à la laiterie».

Dans ce sillage, Khaled Soualmia a «démenti les informations relayées par certains médias nationaux faisant état de la réception de conteneurs de poudre de lait mélangée avec du ciment». Dans le détail, il a expliqué que «les opérations de contrôle technique de routine, menées par les équipes d'inspection, en présence de représentants de l'Onil, ont révélé l'existence, au sein d'un conteneur, de sacs sur lesquels était écrit «sacs de ciment», et 19 autres conteneurs comportant de la poudre de lait, suite à quoi, les services concernés ont pris les mesures nécessaires et ont demandé à l'Office d'avertir les autorités compétentes». Cela étant, des premières mesures ont été prises, en attendant de tirer au clair cette affaire, qui vient assombrir davantage le dossier de la crise du lait.

«Nous avons confirmé le non- transfert des devises au fournisseur, auquel nous avons fait parvenir, immédiatement, une correspondance, lui demandant d'avancer les éclaircissements nécessaires, de même que nous avons constitué une cellule au niveau du port et de la direction régionale ouest des douanes, pour suivre de près cette affaire», a précisé le DG de l'Onil. Toute la question est de savoir comment ces sacs de ciment blanc se sont retrouvés dans une cargaison de poudre de lait, alors que l'usage et le domaine d'activité des deux matières sont diamétralement opposés et ne peuvent, à ce titre, faire l'objet de confusion. C'est ce que va tenter d'éclaircir l'enquête diligentée dans cette affaire.