Evoquant le patriotisme de la région et le caractère pacifique de ses habitants, Chorfi est reparti à Alger avec une nette conviction de la réussite de l'événement électoral partiel, qui marquera la rentrée sociale dans cette région. Arrivé tot le matin à Béjaïa, Le président de l'Autorité nationale indépendante des élections (Anie), Mohamed Chorfi, a été accueilli par une délégation de la wilaya conduite par le wali avant de se rendre dans la deuxième ville de la wilaya, Akbou, qui comme trois autres communes, est dépourvue d'assemblées élues suite au dernier scrutin des locales. Sur place, le président de l'Anie a supervisé les services en charge de l'organisation du vote prévue en octobre prochain.

Dans un point de presse, Mohamed Chorfi a rappelé que les formulaires de candidature sont disponibles, tout en annonçant la date du début de la campagne électorale. «L'Anie est mobilisée pour mener à bien et encadrer ce rendez-vous électoral», a dit Chorfi dans une conférence de presse animée en marge de sa visite à Béjaïa, rappelant la promulgation d'un décret présidentiel relatif à la convocation des électeurs à l'organisation d'élections communales partielles au niveau de quatre communes de la wilaya de Béjaïa et deux communes de la wilaya de Tizi Ouzou.

La campagne électorale en prévision de ces élections s'étalera du 22 septembre au 11 octobre prochain.

Les listes des candidats devront être déposées avant le 25 septembre. S'agissant de l'élection en elle-même, Chorfi a estimé que «c'est une échéance ordinaire et pas exceptionnelle».

Il est utile de rappeler que des élections partielles se tiendront le 15 octobre prochain, dans quatre communes de la wilaya de Bédjaïa et deux communes de la wilaya de Tizi Ouzou.

Un décret présidentiel portant convocation du corps électoral en vue des élections partielles des membres des Assemblées populaires communales (APC) au niveau des communes de Feraoun, M'cisna, Toudja et Akbou dans la wilaya de Béjaïa et des communes de Ait Mahmoud et Ait Boumahdi dans la wilaya de Tizi Ouzou a été signé par la ^résident de la République le 18 du mois en cours. Ce même décret a fixé la date du15 octobre prochain pour la tenue du scrutin partiel.

Le décret a prévu également l'entame de la révision exceptionnelle des listes électorales durant la période allant du 20 au 28 juillet 2022».

C'est d'ailleurs l'objet de la visite du président de l'Anie à Akbou où il a inspecté la mise en place des mécanismes nécessaires, dont la nomination de nouveaux administrateurs afin de gérer les affaires de ces localités et le lancement des préparatifs pour la tenue de ces élections locales partielles mettant fin à une gestion administrative des affaires de la commune avec l'implication des chefs de daïra.

Les prochaines partielles, deuxièmes du genre, trouvent leur raison d'être dans l'absence de listes électorales concurrentes au niveau des six communes à Bejaïa et Tizi Ouzou.

Le Front des forces socialistes, le FLN, le RND er d'autres ont déjà annoncé leur participation à ce scrutin partiel. Il reste la position du RCD, du PT et du PST qui avaient opté pour le boycott lors du dernier scrutin des locales.