Tous les week-ends, depuis des semaines, des centaines de milliers de personnes battent le pavé, de dizaines de villes marocaines pour exprimer leur ras-le-bol et leur colère contre les mesures répressives du Makhzen et ses politiques économiques et sociales qui ont plongé les populations dans la pauvreté extrême et la précarité qui frôle la survie.

Un véritable mouvement portant l'appellation du «Front social marocain» est en train de prendre de l'ampleur et de la force en matière de mobilisation et de sensibilisation contre la cherté de la vie et le verrouillage des libertés. C'est la première fois qu'un mouvement aussi régulier et consistant fait du caractère social son leitmotiv quant à la mobilisation et la protestation contre les mesures de paupérisation et de répression menées par le Makhzen et ses sbires au niveau de l'Exécutif. La nouvelle démarche de mobilisation est appelée à durer dans le temps, surtout que les slogans de ce mouvement sont intimement liés à leur situation socio-économique qui connaît chaque jour une détérioration dramatique visible. Les villes de Casablanca, Rabat, Marrakech, Oujda et autres villes du Maroc, ont brandi des slogans qui affichent nettement leur rejet de la stratégie du Makhzen visant à affamer son peuple et le plonger dans la misère des plus mortelles.

Cette nouvelle donne va engendrer une situation de crise très aiguë qui risque de frapper de plein fouet les institutions du Makhzen. Le peuple marocain est passé à une vitesse supérieure en matière de revendications politiques, économiques et sociales. Il ne se contente plus des demi-mesures et des miettes. Il exige une égalité réelle et une citoyenneté pleine et entière. Pour réaliser tout cela, il exige un changement radical où les valeurs et les revendications s'arc-boutent sur «l'instauration de la justice sociale, la liberté et l'égalité réelle». La cadence des manifestations et des protestations monte crescendo, à telle enseigne que le mouvement coiffé et piloté par le Front social marocain exige une solution globale et une démarche de changement systémique, c'est-à-dire le départ des symboles de l'oligarchie du Makhzen, inféodée au sionisme et aux forces néocolonialistes. Les grèves et les rassemblements à grande échelle se poursuivent sans relâche.

Cette ampleur des manifestations déterminera l'évolution de la situation et ses conséquences sur le Makhzen et ses thuriféraires. Rien ne plaide pour l'apaisement tant que la cherté de la vie persiste et la répression se maintient avec tant de violence et de brimades. Les populations marocaines plongées dans la spirale de la pauvreté et la misère extrêmes sont décidées à maintenir l'élan de la mobilisation pour renverser le Makhzen et mettre un terme à sa politique antisociale et anti-nationale.