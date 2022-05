Les «portes ouvertes» sur la santé militaire, inaugurées dimanche à Constantine et qui dureront jusqu'au 19 du mois courant, ont drainé dès leur ouverture un large public venu s'enquérir du niveau de développement atteint par ce corps relevant de l'Armée nationale populaire. L'évènement a été organisé à la grande satisfaction des citoyens au niveau du centre culturel militaire de la Casbah. Cela a permis au grand public de s'enquérir de près des moyens et équipements techniques modernes dont dispose la santé militaire, tels que les concentrateurs d'oxygène, les appareils e tensiomètres, les équipements de rééducation fonctionnelle et autres, ainsi que des modèles d'hôpitaux de campagne. La manifestation, qui entre dans le cadre du plan de communication arrêté par le Haut commandement de l'ANP, est aussi une occasion pour montrer au public les missions des services de la santé militaire, en temps de paix et de guerre, ainsi que de faire connaître les conditions d'accès et de formation dans ce corps militaire. Dans ce contexte. rappelons le rôle extraordinaire qu'a eu à jouer l'Armée nationale populaire lors de la pandémie de la Covid 19. En effet, les premières dispositions ont été prises au niveau des hôpitaux militaires dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie du Coronavirus. La santé militaire a, ainsi, été partie prenante dans tous les dispositifs mis en place à l'échelle nationale, à commencer par le report de toutes les interventions non urgentes. Les hôpitaux ont été vidés et renvoyés les malades dont l'état de santé permet leur prise en charge à titre externe afin de libérer les lits d'hospitalisation ainsi que le personnel médical et paramédical. La deuxième mesure prise par l'ANP lors de cette crise sanitaire a concerné l'annulation de toutes les permissions et les congés de tout le personnel médical, paramédical et technique, militaire et civil. À cet effet, des cabines sahariennes ont été installées, réparties de manière à servir les besoins des consultations et examens radiologiques, et d'autres à l'hospitalisation des malades déclarés positifs et ayant des signes cliniques tels qu'un essoufflement, toux, fièvre, malaise important. En un mot, lors de cette crise, l'Armée nationale populaire qui ouvre ses portes au grand public a fait preuve d'un grand et immense humanisme. À noter que cet évènement a, également, été organisé au niveau de Blida, Oran, Ouargla et Tamanrasset.