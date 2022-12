Le roi de Jordanie Abdallah II entame, aujourd’hui, une visite d’ État de deux jours en Algérie, indique la présidence de la République dans sa page officielle Facebook. Cette visite entre dans le cadre d'une tournée internationale qui le mènera également en Égypte et en Italie. Outre la coopération bilatérale, le roi Abdellah II abordera avec les responsables algériens, le dernier Sommet de la Ligue arabe tenu à Alger les 1er et 2 novembre derniers. Le roi de Jordanie rencontrera à l’occasion plusieurs hauts responsables algériens. Une visite précédée par l’arrivée, aujourd’hui, de Youssef Al Shamali: ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Approvisionnement de Jordanie, qui a été reçu par le ministre de l'Industrie, Ahmed Zaghdar, à l'aéroport international Houari Boumediene. À Rome, le roi Abdallah II s'entretiendra avec le président italien Sergio Mattarella et la Première ministre Giorgia Meloni.