Le secrétaire général du Rassemblement national démocratique (RND), Tayeb Zitouni, a salué, hier, les mesures de grâce et d'apaisement décidées par le président de la République à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance. Zitouni qui s'exprimait depuis Mila, a appuyé la décision présidentielle et estimé qu'elles «s'inscrivent dans le cadre des efforts de rassemblement et de renforcement du front intérieur et de la mise en place d'un climat adéquat pour consolider l'unité nationale et préserver la stabilité du pays». En donnant une portée politique à la grâce, le président du RND pose donc clairement les termes du débat dans la nécessité de donner à la «main tendue» une dimension autrement plus concrète sur le terrain. Il va de soi que la contestation émane du courant «républicain» quelque peu radical qui revendique l'essentiel des citoyens condamnés pour faits d'attroupement ou de diffusion via les réseaux sociaux de propos jugés offensants à l'État.

Zitouni place-t-il la barre au niveau souhaité par ses alliés dans la majorité présidentielle? Il est encore tôt de le dire, même si le contenu de la réconciliation annoncée par le président de la République sera connu à la prochaine rentrée sociale. À l'occasion des travaux du Conseil de wilaya élargi du RND, tenus à la Maison de la culture Mebarek El Mili, en présence des membres du bureau national et de cadres du parti venus de différentes wilayas du pays, Tayeb Zitouni s'est voulu un précurseur à cette nouvelle dynamique politique souhaitée par l'ensemble de la scène nationale. Aussi a-t-il appelé la classe politique, les élites et la société civile à «adhérer à cet effort afin de faire barrage à tous ceux qui complotent contre l'Algérie de l'intérieur et de l'extérieur et à relancer les différents aspects du développement économique».

Concernant la célébration du soixantenaire de l'indépendance du pays, Zitouni a appelé à la valorisation des acquis concrétisés à travers les différentes étapes depuis l'indépendance, mettant en avant l'importance de la consolidation du lien entre le peuple et les Institutions de l'État.

Il a également indiqué que le RND «se construit en se basant et en comptant principalement sur ses militants et ne changera pas ses principes et ses valeurs qui vont dans le sens des intérêts du pays en vue de la stabilité».

À cette occasion, il a exhorté les élus de son parti, à tous les niveaux, à «oeuvrer au service de l'intérêt du citoyen et à gagner sa confiance pour faire face aux défis et se préparer aux prochains rendez-vous».