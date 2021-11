Le secrétaire général du Rassemblement national démocratique (RND), Tayeb Zitouni, a appelé, hier à Mostaganem, à élargir les prérogatives des élus locaux et à associer les citoyens au développement et à la gestion locale. Lors d'un meeting animé dans le cadre de la campagne électorale, Zitouni a souligné que l'actuel Code communal nécessite «un changement» pour permettre au citoyen d'être partenaire du développement, à travers les élus aux Assemblées populaires communales et de wilayas. Pour lui, les prérogatives des élus locaux feront des communes et des wilayas des locomotives de développement, leur permettant de bénéficier des expériences nationales dans divers domaines, dont les compétences algériennes établies à l'étranger. Le responsable du RND a plaidé, également, le fait que la commune soit la première cellule économique de la société, à travers un nouveau modèle de gestion qui contribue à l'économie nationale, en dehors des rentes pétrolières, à travers l'exploitation des potentialités des collectivités locales dans divers secteurs. Il a insisté, en outre, sur l'importance de moraliser l'action politique et de lutter contre l'argent sale dans la vie partisane.

Par ailleurs, Zitouni a appelé à faire face aux défis régionaux et internationaux, «notamment le complot franco-sioniste et du Makhzen, qui se trame contre notre pays et vise notre stabilité et celle de nos institutions», en plus de renforcer le front intérieur, de préserver la souveraineté nationale et l'unité nationale, et de défendre l'intégrité territoriale.