«Le RND est, aujourd'hui, à Alger, pour rassembler ses forces et ses militants. Il y a une nouvelle génération, une nouvelle volonté, c'est ce qui constitue le RND d'aujourd'hui», c'est ce qu'a déclaré, Tayeb Zitouni, secrétaire général du parti à partir d'Alger où il tenait son dernier meeting de campagne. Omniprésent durant cette dernière, le RND n' a pas manqué à chacune de ses sorties, de réaffirmer ses nouvelles positions et le renouvellement de ses rangs, insistant sur une rupture nette avec le passé. C'est dans ce sens, que Zitouni a précisé que «pour construire des passerelles de confiance et de communication, il est inévitable de se baser sur la franchise et la transparence. Nous sommes en train de construire un nouveau parti, avec de nouveaux militants, et ce, après tant d'épreuves surmontées et à ce titre, le parti a besoin de toutes ses forces vives, notamment au niveau de la capitale, où le RND avait une grande place, et ambitionne de la reconquérir et de revenir aux valeurs de gestion qui étaient par le passé celle qu'on appelait «la ville d'Alger». Revenant sur la glorieuse histoire de la capitale et de l'Algérie, le secrétaire général du RND a estimé que «le RND vise à reconstruire son aura à Alger, pour permettre aux jeunes et aux militants de poursuivre le travail des hommes et des femmes qui ont donné leur vie pour libérer le pays, et de se dresser contre ses détracteurs». Relevant avec force l'engagement du parti, Zitouni n'a pas manqué de rappeler que «le RND ne participe pas à ses élections pour grossir les listes des partis. Nous participons pour contribuer à la construction de l'Algérie nouvelle, et concrétiser le changement.» Répondant aux attaques de ses rivaux durant la campagne, Zitouni, dira que «les éléments qui ont quitté notre formation pour une autre, et qui, aujourd'hui, nous critiquent, ne peuvent nous inquiéter, car le RND est un grand parti, et continuera toujours de chercher parmi les jeunes compétences, les éléments les plus fiables et les plus intègres». Dans le même sillage, le SG du RND a insisté sur l'importance des élections et l'implication de toutes les forces pour dépasser cette étape cruciale, précisant, que «toute la classe politique est appelée à s'unir et à créer une dynamique positive pour la construction du pays.