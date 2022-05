La prise de conscience politique autour de l'édification d'un front interne semble collecter graduellement davantage de consensus politique, tant au sein de la société civile qu'au sein de la classe politique nationale. Les avis positifs et les adhésions au processus politique lancé, récemment, par le président Tebboune semblent s'acheminer vers un consensus national global. C'est le cas du secrétaire général du Rassemblement national démocratique (RND), Tayeb Zitouni qui, à partir de Boussaâda dans la wilaya de M'sila, a affiché son adhésion à ce processus d'unification. Présidant un conseil de wilaya des militants du parti, le patron du RND a affirmé «soutenir toute initiative de rassemblement» des algériens. Tayeb Zitounin, qui a affirmé souscrire à ce nouveau processus politique, a souligné que toute initiative réunissant la «famille nationale est la bienvenue». Dans les faits, le RND reste attentif à toute offre politique renforçant la cohésion nationale et cimentant les rangs des Algériens, soulignant le rôle déterminant que doit jouer la classe politique nationale. Il fustigera, au passage, toutes les tentatives «infructueuses», qui font de la désunification des Algériens une stratégie systématique. «Les partis politiques doivent jouer pleinement leur rôle dans l'édification d'un front interne solide, en mesure de repousser toute tentative de déstabilisation et d'oeuvrer à préserver l'unité nationale», a-t-il confié devant ses élus locaux et militants de la wilaya de M'sila. Il appellera, par ailleurs, à se «rassembler autour du projet de l'État à travers une véritable opposition et non une opposition négative». Toutefois, le patron du RND ne pense pas moins que tout processus politique, quel qu'il soit, ne peut s'assurer le succès que s'il est accompagné de grandes réformes socio-économiques sérieuses. Pour Tayeb Zitouni, «il est impossible d'édifier un front interne sans une économie forte», avant de souligner qu'une «économie forte et solide nécessite actuellement des mesures d'urgence pour décoller». Parallèlement, le patron du RND ne manquera pas de déplumer le gouvernement Benabderrahmane, en reprochant à certains départements ministériels, sans les citer cependant, d'être «non performants et non conformes avec les exigences de l'heure». À ce sujet, il regrette que «certains départements ministériels n'aient pas consommé totalement leurs budgets respectifs». S'adressant à ses élus locaux et nationaux, Tayeb Zitouni les exhortera à plus de rigueur et d'efficacité dans l'accomplissement de leurs tâches politiques afin de rassurer leurs électorats respectifs. «Leurs voix sont une lourde responsabilité et une épreuve difficile, dont les conséquences historiques seront assumées par les élus du parti», incitera-t-il ses élus quant à assumer leurs engagements électoraux.