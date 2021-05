«Pour un changement qualitatif et efficace.» Tel est le slogan adopté par le Rassemblement national démocratique (RND), et qui a servi d'axe principal pour le secrétaire général du Rassemblement national démocratique, Tayeb Zitouni, ce dernier, ayant animé, hier, un rassemblement populaire à Oran, n'en revient pas dans son discours, en appelant les citoyens à «se rendre aux urnes le 12 juin prochain pour rester fidèles au serment des martyrs». Lors de son meeting, qu'il a animé au centre des conventions, Zitouni a soutenu que «la prochaine échéance électorale impose la participation de tous pour préserver et respecter le message des martyrs». Car, a-t-il expliqué, «il y va de la responsabilité de tout un chacun pour opérer un redressement positif et remettre le pays sur les rails», qualifiant le RND de «courant nationaliste et non de comité de soutien pour quiconque». Il a ajouté que son parti «ne permet plus aucune dérive, et qu'il oeuvre pour «l'édification d'institutions constitutionnelles», ajoutant que «le RND n'a été créé que pour servir le pays et préserver la Déclaration du 1er novembre». Le premier responsable du RND a appelé ses militants et sympathisants venus «se rendre aux urnes et accorder leur voix aux compétences aptes à garantir la sécurité du pays et son unité», soulignant que «c'est la main dans la main que le changement voulu sera opéré en matière de développement local dans une wilaya disposant de l'ensemble des atouts naturels à même de lui permettre de connaître un épanouissement à la hauteur des attentes de sa population». Dans le sillage de son discours, il a rappelé que les candidats proposés doivent, s'ils venaient à être élus, se «déployer du mieux qu'ils peuvent pour une prise en charge concrète des préoccupations et projets pro-pres à cette wilaya frontalière (routes, extension du port), au riche passé révolutionnaire». Le premier responsable du RND a clôturé la journée de vendredi en rendant visite à la ferme de l'Emir Abdelkader de Bouyakour dans la commune de Boutlélis, localité située à l'extrême ouest d'Oran. De son côté, le président du mouvement El Bina Abdelkader Bengrina a affirmé à Oran que «l'Algérie avait besoin d'une stabilité politique permettant un décollage économique et de développement», ajoutant que cela ne peut être réalisé qu'à travers des élections régulières et démocratiques». Sur sa lancée, il a ajouté qu'«une partie importante du processus du changement positif adopté par son parti a été concrétisée en attendant l'accomplissement d'autres réalisations, relevant «la disponibilité du mouvement El Bina à collaborer avec toute personne honnête dans ce pays pour l'édification d'un Etat moderne fondé sur le projet du 1er novembre, les valeurs de la liberté et de la justice et la consécration de la démocratie et de la justice sociale». Bengrina a appelé la communauté nationale établie à l'étranger, à «contribuer au développement de l'économie nationale», soulignant que «l'Algérie qui tend à sortir de la situation financière difficile en raison de la chute des cours de pétrole, a besoin de ses enfants établis à l'étranger afin de contribuer au développement économique». «L'Algérie restera debout tant que son peuple est en cohésion avec les institutions de l'Etat», soulignant que «l'Algérie est ciblée par des parties ennemies à cause de ses principes immuables et ses positions envers les causes justes dont celles de la Palestine et du Sahara occidental». En ce sens, il a «dénoncé les tentatives de déstabilisation du pays», tout en saluant les forces de sécurité qui luttent sans relâche pour «déjouer toute atteinte à l'intégrité et à la sécurité nationale. «La sécurité nationale est une ligne rouge à ne pas dépasser». Plaidant pour «la participation au processus d'édification de l'Algérie nouvelle, Abdelkader Bengrina a exhorté les militants et les sympathisants de son parti à travailler «la main dans la main» avec toutes les forces nationalistes pour assurer le bon déroulement de la prochaine échéance électorale, mais aussi pour garantir la transparence à l'effet de «réussir la construction de l'Algérie nouvelle et satisfaire toutes les revendications du Hirak populaire authentique», appelant les citoyens à participer en masse aux prochaines élections et à voter pour les listes de son parti.