L'Algérie, à travers ses ports, la route transsaharienne et son rail, est sur le parcours des nouvelles routes de la soie, un mega-projet chinois d'intégration économique mondial. En réalisant un programme ambitieux en matière de développement ferroviaire, notre pays a mis un pied dans cet immense projet qui va connecter l'économie nationale au continent africain et, par conséquent, la hisser au rang de l'émergence. Ce qui va donner plus d'efficacité et de poids à cette «route», objet d'intérêt des puissances économiques internationales, ce sont bien les liaisons ferroviaires qui s'étendent à des milliers de kilomètres, traversant ainsi l'Asie vers le continent européen, pour pénétrer le continent africain.

La liaison ferroviaire Alger-Tamanrasset constituera la pierre angulaire de la route de la soie algéro-chinoise. Ce gigantesque projet permettra à l'Algérie de renforcer ses capacités d'exportation et de production pour pénétrer le continent africain, en usant des moyens de transport plus efficaces qui incitent à rationaliser le coût de la marchandise et du coup, faire face à la rude concurrence qui impacte les marchés régionaux et internationaux.

La nouvelle route de la soie ferroviaire actera un partenariat stratégique entre l'Algérie et la Chine, et les incite davantage à «instaurer une coopération fructueuse et un développement durable grâce aux potentiels, opportunités et avantages intégrés offerts par les économies des deux pays». Ce grand projet, qui est appelé communément «la ceinture économique de la route de la soie», sera la porte stratégique de l'Afrique. C'est dans ce cadre que le projet ferroviaire Alger-Tamanrasset a été mis en branle afin de concrétiser rapidement l'objectif de la route de la soie ferroviaire dont les résultats seront probants et incitatifs quant au commerce et à l'économie algériens.

L'Algérie, qui veut se placer en force dans le marché africain et au-delà de ce continent, s'attelle à mettre en place, à travers ses entreprises spécialisées en la matière, une sorte d'«embranchement à son réseau de sept silos de stockage de l'Office algérien interprofessionnel des céréales (Oaic) et du complexe Tosyali (Bethioua) ainsi que la réhabilitation des croisements portuaires, a indiqué la même responsable, ajoutant qu'à long terme, l'entreprise vise le raccordement du projet du port du Centre (Tipaza), le projet d'exploitation du gisement de fer de Ghar Djebilet (Tindouf) et le projet intégré de phosphates de Tébessa». Ces projets ont été lancés en termes d'étude technique.

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait insisté sur la nécessité de «lancer dans l'immédiat des études techniques afin d'étendre et d'élargir le réseau ferroviaire du Nord vers le Grand Sud, entre Alger, Tamanrasset et Adrar».

L'intégration des régions du sud du pays comme une priorité dans la connexion au réseau de transports ferroviaires va permettre au commerce et à l'économie d'avoir plus d'opportunités afin de se développer et de s'étendre.

C'est aussi le Grand Sud qui sera transformé de fond en comble, en bénéficiant des grands projets en infrastructures et qui hissera le sud du pays à une zone en mesure de se transformer en un pôle touristique de choix.

L'objectif de ce projet gigantesque revêt une dimension géopolitique de taille. Certes, il va booster le commerce et l'économie algériens, mais il permettra surtout aux grands regroupements régionaux de se hisser au rang de puissance économique et d'avoir un rôle politique consistant et influent aux plans régional et international.

L'Algérie profite des dérèglements qui frappent de plein fouet les relations internationales, à l'aune de la crise qui affecte l'ordre mondial en présence.

La route de la soie, qui se peaufine entre l'Algérie et la Chine, va accélérer le processus d'intégration de nombre important de pays africains dans le nouvel ordre mondial qui s'esquisse.