L'Afrique dispose d'atouts importants relatifs à la richesse de son sous-sol. Ces ressources offrent au continent l'opportunité d'opérer une transformation économique bénéfique pour les peuples et de jouer un rôle majeur dans l'économie de la planète. Cependant, plusieurs préalables sont nécessaires pour transformer ce potentiel en un vrai moteur de croissance. Un défi qui est bien, évidemment, hors de la portée des pays africains pris individuellement. Il faut donc des formes d'intégration et de collaboration pour concevoir des solutions collectives. Le projet du gazoduc Trans-Saharan Gas-Pipline (Tsgp), reliant le Nigeria à l'Europe via l'Algérie, s'inscrit directement dans cette vision d'avenir commun et va constituer une opportunité considérable pour les pays de la région sur le plan économique. En fait, adossé à un tel mégaprojet, le décollage économique de l'Afrique sera conforté et pérennisé. Car, le Tsgp sera d'abord bénéfique pour toutes les parties concernées. Il va générer beaucoup d'argent à la fois pour le Nigeria, l'Algérie et le Niger, mais le développement de ces pays sera bénéfique à tout le continent africain. Car, dans une logique d'intégration et d'étroite collaboration, les pays riches de l'Afrique vont soutenir les moins lotis pour leur permettre de se développer. L'Afrique, en constituant un bloc économique fort, aura cette possibilité, enfin, de ne compter que sur ses propres capacités pour émerger. D'un coût estimé, aujourd'hui, à 21 milliards de dollars, le projet du Trans-Saharan Gas Pipeline (Tgsp) ou Nigal (Nigeria/Algérie), signé en 2009, devra relier les gisements pétroliers et gaziers du delta du Niger à Hassi R'Mel, en passant par le Nigeria. D'une longueur de 4128 km, il aurait une capacité de 30 milliards de m3 par an à destination de l'Europe, via le réseau méditerranéen algérien. Les travaux de ce projet qui a connu une longue période de stagnation, avancent, aujourd'hui, à grands pas. Une fois finalisé, ce projet structurant va booster la coopération entre l'Algérie et la région de la Cédéao. Car, il ne s'agira pas seulement de la réalisation du gazoduc, mais aussi de liaisons routières, d'une transsaharienne ferroviaire et d'un câble Internet. Ce projet sera soutenu par la connexion entre trois ports en eau profonde qui seraient construits pour booster l'activité économique de la région. Il s'agit du port en eau profonde à Lagos, d'un port qui serait construit dans une ville côtière en Algérie et un troisième prévu à Gabès, en Tunisie. Les marchandises en provenance d'Europe et d'autres parties du monde transiteraient par ces ports et seraient acheminées, via ces réseaux routiers communs. C'est un énorme projet qui créerait une chaîne d'activités pour les transporteurs, les hommes d'affaires, les commerçants. C'est une aubaine pour tout le continent de s'épanouir. Les liaisons de coopération vont permettre la connexion des pays africains entre eux par des liens forts et des vecteurs de prospérité. En fait, l'Algérie a toujours joué un rôle primordial dans le processus d'intégration économique intra-africaine. Dans ses différentes actions, elle a toujours aspiré de voir une Afrique prospère, fondée sur la croissance inclusive et le développement durable, mais aussi une Afrique qui agit en tant qu'acteur et partenaire fort, uni et influent sur la scène mondiale. Après un rôle pivot joué dans la création de la Zlecaf, voilà que l'Algérie lance à nouveau, un signal fort aux pays africains à travers ce mégaprojet structurant qui traduit sa volonté indéniable, à rendre l'intégration africaine une réalité palpable. Transformer l'Afrique en un bloc fort, à l'instar des autres régions du monde, un défi que l'Algérie s'est lancé. Un rêve africain qu'elle ne manque pas de faire partager à tous ses voisins du continent.