L'Algérie a enregistré plus de 3 000 cas de contamination au coronavirus et une soixantaine de morts en une semaine. Des chiffres alarmants, qui confirment que le pays fait face à une troisième vague. Les rumeurs font déjà état d'un probable retour au confinement. Cela n'est pas à écarter, puisque en fin de semaine dernière, le Comité scientifique de suivi de l'évolution du Coronavirus a été amené à tenir une réunion extraordinaire. La rencontre, qui a regroupé les cadres de l'administration centrale et les directeurs des établissements hospitaliers, a pris des mesures d'urgence afin de pallier à toute éventualité. Une fois l'évolution de la situation épidémiologique passée en revue, des orientations fermes, axées notamment sur la nécessité de renforcer les moyens logistiques, techniques et humains ont été données, à savoir augmenter le nombre de lits dans les hôpitaux, y compris les unités de soins intensifs, satisfaire la demande en matière d'oxygène médical et assurer un approvisionnement régulier en médicaments essentiels. Il faut dire que l'alarme a été tirée depuis plusieurs jours déjà, par les professionnels de la santé. Nombre de spécialistes ont évoqué le risque d'une saturation des structures sanitaires en raison de la flambée des cas de Covid-19. À Boufarik, le chef du service des maladies infectieuses à l'EPH, le docteur Mohamed Yousfi, a affirmé aux médias «on est submergé et on ne veut toujours pas nous renforcer en personnel. Pratiquement, la moitié des capacités de l'hôpital est mise à la disposition des malades Covid. Il n'y a que la maternité et les urgences qui fonctionnent encore normalement». À Tizi-Ouzou, des sources médicales font état d'une reprise angoissante des cas de Covid-19. Au CHU Mustapha Pacha, à Alger, la mobilisation maximale a été décrétée avec une capacité de 300 lits depuis samedi dernier. La direction du CHU Mustapha Pacha a demandé aux chefs de services concernés, de cesser toute activité de soins et de formation, à partir du jeudi 1er juillet et de se mobiliser «exclusivement» pour les malades de Covid-19. Pour tous les spécialistes, le rebond épidémique est la conséquence du relâchement des gestes barrières. Ces derniers soutiennent que la situation est beaucoup plus inquiétante et que les chiffres des contaminations seraient beaucoup plus élevés que ceux annoncés officiellement. Le hic est que la situation risque de se compliquer encore plus, avec l'ouverture des frontières et la reprise des vols, le retour des fêtes de mariages, l'Aïd, les plages... Il s'agit là de rendez-vous qui n'augurent rien de bon sur le plan sanitaire. La situation risque d'échapper au contrôle, si les citoyens ne prennent pas conscience et cessent leur indifférence criminelle. Certes, la vaccination de masse a été lancée, mais son rythme reste beaucoup moins rapide que la circulation de certains variants du coronavirus, qui sont très contagieux, dont le Delta. L'Organisation mondiale de la santé l'a, d'ailleurs, confirmé lors de sa dernière conférence de presse. «Le nombre de cas de Covid-19, en Afrique, augmente à un rythme alarmant, battant tous les records établis par les pics précédents», a mis en garde le docteur Matshidiso Moeti, directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique, avant d'ajouter: «La vitesse de contamination et l'ampleur de la troisième vague qui touche l'Afrique, ne ressemblent en rien à ce que nous avons connu jusqu'à présent. La propagation galopante de variants plus contagieux modifie considérablement la nature de la menace qui pèse sur l'Afrique.»

L'heure est grave et l'Algérie doit réagir vite afin d'éviter le chaos.

Appel du fond du coeur d'un journaliste covidé

Malik Boumati, notre ami et collègue journaliste à Tizi Ouzou, qui a contracté le coronavirus, et après un séjour à l'hôpital, lance un appel alarmant à toutes et à tous.

Mes chers amis,

Si j'ai quitté l'hôpital de Tizi Ouzou, ce n'est pas parce que je suis rétabli de ma contamination à la Covid-19, mais c'est parce qu'il y a de moins en moins de places dans les services du CHU, dédiées à cette redoutable maladie. La situation est grave à Tizi Ouzou, pour ne pas dire à la limite de la catastrophe... Dans les autres wilayas également, j'en suis sûr. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de vous lancer cet appel. Un appel du fond de mon coeur... SVP! Le personnel médical ne peut rien faire seul... Il est débordé par la hausse des cas de contamination... Surtout avec les nouvelles souches qui semblent plus dangereuses.

LA SOLUTION NE PEUT VENIR QUE DE VOUS!

Je vous en supplie!! Arrêtez de vous serrer la main, avec les poings ou même les coudes... Cela ne sert à rien et c'est une source de danger grave... Saluez-vous oralement sans vous toucher... Ne jouez pas avec vos vies et avec les vies de vos proches... J'ai vu des scènes horribles durant mon hospitalisation... Et la seule solution pour éviter tant de drames, c'est de respecter scrupuleusement les gestes barrières... Parce que, croyez-moi, la Covid-19 est en train d'emporter des vies à tour de bras... Protégez-vous, je vous en supplie!! La vie humaine est trop précieuse? Malik Boumati