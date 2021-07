Les policiers nantais de la sûreté départementale, viennent de démanteler un trafic de véhicules à l'international. Le réseau, basé à Nantes, est soupçonné d'avoir ainsi convoyé 30 véhicules en direction de l'Algérie. Des grosses cylindrées, mais aussi des utilitaires allemands, principalement, dont la valeur totale est estimée à plus d'un million d'euros, au bas mot. Quatre suspects ont été placés en garde à vue, le 23 juin. Ils ont été, depuis, mis en examen pour «faux» et «recel de vol et d'abus de confiance en bande organisée». Placés sous contrôle judiciaire, ils sont libres en attendant la poursuite des investigations. Autoentrepreneurs dans le domaine de l'automobile, ils profitaient de leur accès aux fichiers des cartes grises pour doter les voitures de plaques françaises provisoires à Nantes, puis faisaient appel à un complice, chargé de les acheminer en Algérie en passant par un ferry, via Marseille. «Avec la crise sanitaire, les envois pouvaient aussi se faire par conteneurs maritimes». Le temps pour le loueur étranger de déclarer le vol, le véhicule ainsi «blanchi» était déjà loin. Dans la petite bande, les rôles semblaient parfaitement distribués, à entendre les proches de l'affaire: qui pour immatriculer, qui pour fournir factures et papiers à la douane, qui pour les expéditions...