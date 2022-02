Le Qatar veut revenir en force. À l'affût de nouvelles opportunités, le Qatar se veut de nouveau offensif. Le président du conseil d'administration du réseau qatari beIN Sports et président de Qatar Sports Investments, Nasser Al-Khelaiïi, a affiché l'intérêt de son groupe pour l'Algérie. C'est ce qu'il a déclaré à l'issue de l'audience que lui a accordée le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. «Ça sera le début de relations communes avec les sociétés beINn Sports a déclaré Nasser Al-Khelaïfi à l'issue de l'audience à laquelle ont pris part le directeur de cabinet à la présidence de la République, Abdelaziz Khellaf, le directeur général de la communication à la présidence de la République, Kamel Sidi Saïd, et l'ambassadeur du Qatar en Algérie, Abdulaziz Ali Naâma Al Naâma. Les discussions ont porté essentiellement sur une coopération entre l'Algérie et le Groupe qatari. Cette visite devrait ouvrir des perspectives de la coopération bilatérale dans le domaine sportif, notamment l'ouverture d'une branche du réseau beIN Sports en Algérie qui s'apprête à organiser les Jeux méditerranéens durant l'été 2022. Dans une déclaration, Nasser Al-Khelaïfi a affirmé que sa visite en Algérie «sera le début de relations communes avec les sociétés beIN Sports». En effet, Nasser Al-Khelaïfi a révélé que son groupe compte «ouvrir une branche du réseau beIn Sports en Algérie». Ce qui devrait permettre aux téléspectateurs algériens de bénéficier de la retransmission des grands événements sportifs et d'un abonnement, à moindre coût, au réseau du groupe qatari. Une «fenêtre» pour décrocher un contrat pour la couverture et la retransmission médiatique des principaux événements sportifs, à l'instar des Jeux méditerranéens d'Oran. D'autant que le Groupe qatari jouit de l'exclusivité de diffuser des événements sportifs et surtout footballistiques en Afrique du Nord. Sur ce dernier point, l'Algérie, qui est sur le point de se qualifier pour leMondial qatari, aspire à organiser la coupe d'Afrique des nations de football 2027. Dans une intervention sur la télévision égyptienne, MBC Masr, le président de la FAF, Charaf-Eddine Amara, a fait savoir qu'une candidature pour 2027 était en cours d'étude au niveau de la Fédération.

«Ce genre de dossiers se négocient directement avec les hautes instances du pays. Nous, en tant que Fédération, nous étudions la faisabilité d'une telle candidature. Une fois notre étude terminée, on présentera une proposition aux hautes autorités du pays», a-t-il déclaré. Selon des sources, Nasser Al-Khelaïfi, qui est en même temps le président du club de la capitale française le PSG, envisage de créer une académie du club parisien en Algérie. Ainsi, une couverture par le Groupe qatari, qui veut s'assurer les droits de la diffusion des Jeux méditerranéens de juillet prochain, donnera une dimension médiatique plus importante à l'événement. Tant le sport est devenu un vecteur de communication sans équivalent. Ses retombées sont énormes. Une retransmission des JM d'Oran par beIN Sports devrait être accompagnée par des reportages englobant les domaines sportif, économique et touristique sur l'Algérie. Une bonne manière de «vendre» la destination Algérie. D'autant que les événements sportifs sont une aubaine pour les professionnels du tourisme. Ne sont-ils pas de véritables supports de notoriété pour le territoire d'accueil? Grâce au tourisme sportif, il est possible d'asseoir son image internationale. D'autant que, de nos jours, les grandes manifestations sportives représentent une possibilité d'acquérir une visibilité internationale pour un pays et une ville, et d'espérer de gros revenus. En somme, une diplomatie par le sport. D'autant que dans le cadre du renforcement du domaine du tourisme et de l'artisanat entre les deux pays, la possibilité de commercialiser la destination de l'Algérie lors de l'organisation par le Qatar de la Coupe de monde 2022, et d'allouer des espaces pour commercialiser les produits d'artisanat algériens, a été soulevée lors de la rencontre, en décembre dernier, entre le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Yacine Hamadi, et l'ambassadeur du Qatar en Algérie, Abdulaziz Ali Naâma. Al Naâma.