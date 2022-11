Le Service central de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants (Scltis) relevant de la direction générale de la Sûreté nationale (Dgsn), a procédé au démantèlement d'un réseau international de trafic de drogues dures (cocaïne et héroïne). Selon un communiqué de la police, des quantités de 5 kg d'héroïne, 550 grammes de cocaïne et 108 grammes de «tchouchna» (un mélange de drogues de synthèse et de stupéfiants), ont été saisis lors de cette opération. Les sept membres de ce réseau, dont six étrangers en situation irrégulière en Algérie, ont été arrêtés et présentés devant la justice.