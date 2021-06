C'est le jour «J». Plus de 24 millions d'électeurs éliront, aujourd'hui, les 407 députés de l'Assemblée populaire nationale. Ils sont plus de 25.000 à concourir pour entrer dans le palais Zighout Youcef, en qualité de représentants du peuple. Un engouement sans précédent et un motif de satisfaction pour le président de la République qui a cru en la dynamique suscitée par le Mouvement populaire du 22 février 2019. Le chef de l'Etat n'a pas eu tort de faire le pari des législatives en associant sa démarche à une conviction bâtie sur «l'effet propulseur» du Mouvement populaire. En effet, à bien suivre les discours de très nombreux candidats, l'on est forcé d'admettre que le Hirak authentique constitue la matrice de l'engagement politique de plusieurs milliers de candidats. Tous les jeunes approchés affirment avoir pris une part active aux premières semaines de manifestations populaires. Jusqu'à la démission de l'ancien président de la République, pour certains, et à l'annonce de l'élection présidentielle du 12 décembre 2019, pour d'autres.

Le point de convergence de très nombreux candidats est la promesse d'une Algérie nouvelle. Chacun la voit à sa manière, cela est une évidence. D'où, d'ailleurs, la concurrence et la multitude de discours et de visions qui ont été développés lors des meetings et rencontres de proximité. L'Algérie de demain aura donc la couleur du courant dominant qui remportera le scrutin. Mais, logique d'alternance au pouvoir oblige, cette coloration peut évoluer d'une législature à l'autre. Pour celle d'aujourd'hui, qui inaugure l'entrée de la société civile dans l'arène politique et la disqualification, par force de loi, des caciques de l'ancien système, l'élément dominant sera immanquablement la fraîcheur de la nouvelle génération de députés. Indépendamment des obédiences idéologiques, la prochaine législature sera prioritairement marquée par la fougue juvénile des parlementaires, et aussi, par les erreurs de débutants qu'ils commettront. On aura droit à des débats, peut-être pas assez mûrs, mais la société saura la direction que prendra le prochain gouvernement. Ce seront les électeurs qui détermineront, à travers leurs votes, ce que sera l'Algérie, les cinq prochaines années.

Cela pour les Algériens, candidats et électeurs, qui ont choisi d'être les acteurs de leurs destins et de celui de leur pays. Pour le reste, c'est-à-dire les politiques qui ont opté pour l'abstention et les citoyens qui ont adhéré à cette démarche, ils assisteront, quelles que soient les familles politiques, dont ils revendiquent l'appartenance, comme des spectateurs passifs d'un processus de changement profond des institutions de la République. Même si les observateurs l'annoncent beaucoup moins importante que lors du référendum constitutionnel du 1er novembre 2020, l'abstention pourrait toucher la moitié des électeurs inscrits. Cette proportion qui, soulignent les mêmes observateurs, n'influera aucunement sur la légalité du scrutin, risque néanmoins de déséquilibrer la représentation politique de la société. Et pour cause, l'écrasante majorité des voix, qui appellent à l'abstention, se recrute dans le courant dit démocratique. Celui-ci sera amputé d'une partie de sa représentation à l'APN. Il existe, certes, parmi les listes de candidatures, beaucoup de jeunes indépendants et affiliés à de petits partis, qui portent un discours moderniste acquis aux idéaux de liberté, mais il y a également le courant islamiste, dont la présence en force au scrutin n'est plus à démontrer.

Le président de la République, qui fait le même constat, ne voit pas de danger sur les institutions de la République au motif que les islamistes d'aujourd'hui respecteront la voix du peuple s'il venait à voter contre eux. Cela pour dire que le militantisme sur le terrain des idées est la seule voie pour les démocrates de concrétiser leur programme. Les luttes politiques ne seront récompensées que dans les urnes. Aujourd'hui, les Algériens qui voteront auront fait leur devoir.