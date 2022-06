Vers l'élaboration du projet du règlement intérieur. Sa révision a été enclenchée en janvier dernier. La Commission des affaires juridiques, administratives et des libertés de l' APN procèdera à son élaboration à partir de demain. Le nouveau texte vise notamment à «se conformer aux nouvelles dispositions de la Constitution amendée de 2020...».

Il faut dire que la chambre basse du Parlement a fonctionné avec l'ancien règlement intérieur durant presque une année après l'ouverture des travaux de la première session de la neuvième législature le 8 juillet 2021. La date de la séance plénière, consacrée au débat et à l'adoption de la nouvelle mouture du Règlement intérieur n'est pas encore fixé.

En tout cas, aux yeux de la loi, il est pratiquement impossible de résoudre le problème lié à l'incompatibilité du mandat parlementaire et celui lié à la levée de l'immunité parlementaire sans la révision du Règlement intérieur de l'assemblée. Pas moins de 80 cas d'incompatibilité parlementaire ont été recensés. Les concernés doivent choisir entre démissionner de l' APN ou régulariser leur situation. Ces derniers exerçant des professions libérales, des entrepreneurs, des hommes d'affaires, doivent présenter des preuves certifiant qu'ils ont mis un terme à leurs précédentes activités commerciales ou professions libérales.

Cependant, un autre écueil législatif se met en travers de l'assemblée. Pour cause, l'élaboration de ce fameux règlement devait se faire à la lumière de la loi organique fixant l'organisation et le fonctionnement de l'APN et du Conseil de la nation ainsi que les relations entre les chambres du Parlement et le gouvernement. Or, cette loi accuse à son tour un retard dans son élaboration. Dès lors ce fameux règlement ne sortira pas la tête de l'eau de sitôt. «L'avis des professeurs et spécialistes en droit sera pris en compte pour enrichir ce projet par la commission, dont les travaux s'étaleront sur deux jours», indique-t-on.