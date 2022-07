La politique migratoire du Maroc et la violence avec laquelle il traite les citoyens africains sur son sol est digne des «régimes les plus violents que l'humanité ait connus auparavant», a indiqué un article publié sur le média en ligne Le Panafrikanist, consacré à la tragédie ayant conduit à la mort d'au moins 23 migrants d'origine africaine, brutalement tués par la police marocaine alors qu'ils tentaient d'entrer dans l'enclave espagnole de Melilla depuis la ville de Nador. Intitulé «Les mauvais traitements infligés aux migrants par le Maroc sont une politique délibérée de crimes systématiques contre l'humanité», l'article revient sur "les vidéos atroces relayées par les citoyens et les médias présents sur le terrain» lors du «terrible massacre» du 24 juin dernier. "Plein d'images d'une violence extrême, de traitements inhumains et de terribles scènes de détention, (les vidéos) ont choqué tout le monde, sauf peut-être les autorités marocaines et leurs alliés», a relevé le média. L'Espagne ne manque pas en effet «une occasion de souligner que le Maroc est son partenaire stratégique dans la politique migratoire, et pousse l'Union européenne (UE) à soutenir le Maroc dans le renforcement et l'équipement de ses forces de police pour-contrôle- et arrêter la migration africaine vers l'Europe», ajoute la même source.