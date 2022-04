Les services de la sûreté de la wilaya d'Alger ont procédé, lundi dernier, à l'arrestation de quatre individus pour détournement de deux mineures, a précisé un communiqué du même corps de sécurité. Les deux victimes ont fui le domicile familial «depuis une wilaya intérieure, en direction d'Alger, contraintes d'être incitée à la débauche, avec tentative de viol et racolage à l'intérieur d'une structure publique», a ajouté le même source.

Les mis en cause, âgés entre 20 et 35 ans, ont été déférés devant le parquet du tribunal de Sidi M'hamed, a précisé le communiqué, précisant que «chacun des mis en cause dans cette affaire a été condamné à une peine de 5 ans de prison ferme, assortie d'une amende de 50000 DA avec mandat de dépôt pour incitation d'un mineur à la débauche et détournement de mineures».

Par ailleurs, la ville de Hamma Bouziane, sise à une vingtaine de kilomètres de Constantine, a été secouée, en plein mois de Ramadhan, par un nouveau drame dont l'auteur est un adolescent de 16 ans. Les rapides investigations menées par les services de sécurité on permis son arrestation. Il a fini par tout avouer, durant son interrogation, avant de conduire les enquêteurs sur les lieux où il a torturé un enfant de cinq ans.

Le mis en cause a été placé sous mandat de dépôt et écroué pour «enlèvement, séquestration, torture et tentative d'homicide, avec préméditation», selon un avis du parquet de Constantine.

La victime, toute fragile, a été retrouvée, quelques heures après son enlèvement, soumis aux pires sévices.

Le chérubin portait des traces de violence sur le visage et la tête. Il avait une corde enroulée autour du cou ainsi que des traces de brûlures sur ses vêtements. Des gravats et de gros cailloux ayant servi à faire subir de terribles sévices corporels à l'enfant, ont également été retrouvés sur place.