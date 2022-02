En vue de protéger l'environnement, les pouvoirs publics décentralisés sont instruits d'octroyer toutes les facilités possibles aux jeunes investisseurs dans le domaine de la récupération des déchets et les encourager ainsi à investir dans ce créneau «grand porteur de richesse», souligne la directrice de l'environnement de la wilaya de Bouira, Djouher Hadji.

La même responsable estime que pour la seule wilaya de Bouira, une moyenne de 400 tonnes de déchets sont quotidiennement dirigées vers les 5 centres d'enfouissement technique (CET) répartis sur le territoire de la wilaya. Une quantité non négligeable, également, est acheminée vers les trois décharges publiques existantes. La directrice de l'environnement revient explicitement sur l'intérêt qu'accordent les pouvoirs publics à la gestion de ce dossier.

Pour un fonctionnement performant et bénéfique de ces centres, l'Etat a doté quelques-uns, de moyens modernes, aux normes contemporaines; il s'agit de la réalisation de stations d'épuration. Dhouher Hadji nous apprend que le CET d'Ahnif, à Bouira, en a bénéficié. C'est une station utile à plus d'un titre, affirme-t-elle.

En effet, une fois l'opération de tri terminée, vient le tour du compactage, notamment des déchets ménagers, après quoi arrive le rôle de la station d'épuration, qui consiste à purifier l'eau ou «le jus» des ordures ménageres, après compactage, un «jus» techniquement appelé «lixiviat», un liquide qui a pu échapper à la phase précédente (le traitement par décantation). La station d'épuration, donc, purifie cette eau de toutes impuretés, lui ôte la couleur noirâtre et la débarrasse des odeurs nauséabondes. L'eau ainsi récupérée est telle que l'eau distillée. Elle est utilisée essentiellement pour l'irrigation des espaces verts, mais pas en agriculture, eau faible en sels minéraux. Elle est également utilisée pour tous types de nettoyage, à savoir les ruelles, les véhicules, les locaux etc. C'est pour préserver l'eau potable, explique la même responsable.

7 entreprises agréées

D'un autre côté, et comme le créneau du traitement des déchets et du recyclage est aussi important que celui des énergies renouvelables, la directrice de l'environnement de Bouira nous apprend que son département a quand même beaucoup avancé.

Compte tenu des instructions de la tutelle, poursuit-elle, sept grandes entreprises, dont la matière première est constituée de produits recyclables agréées au niveau des différentes zones d'activité de la wilaya. Notre interlocutrice fait également état de 13 autorisations d'exploitation délivrées à des microentreprises activant dans la récupération. Ce sont de jeunes promoteurs qui disposent de petits ateliers dotés d'un équipement pas trés coûteux; ils effectuent le ramassage, le broyage et le tri de diverses matières qu'ils proposent comme matière première aux grandes entreprises de production.

Lors d'une séance de travail de ces professionnels de la récupération et du recyclage, l'opportunité nous est offerte d'approcher les différents acteurs de cette chaîne de production. Depuis le centre d'enfouissement technique en passant par ces jeunes promoteurs spécialisés dans la récupération, le broyage et le tri du produit, devenu une matière première arrivée aux grandes unités de recyclage et de production. L'ensemble affirme que la complémentarité des tâches a tout l'air de bien fonctionner. Des conventions gagnant-gagnant ont été établies entre les différents partenaires.

En effet, la remarque a été faite à la wilaya de Bouira. Pratiquement, tous les secteurs d'activité sont enrichis et tirent profit du recyclage. On cite, à titre d'exemple, la récupération des huiles minérales utilisées dans les restaurants pour la production des produits cosmétiques, entre autres le savon.

Conventions avec l'université

La récupération des emballages plastiques riches en fibres de polyester utilisées dans la fabrication de la ouate pour les matelas et les couettes, remplacerait le coton, estiment les jeunes promoteurs.

Il y a aussi la récupération des métaux, notamment le cuivre (métal noble), cédé à l'entreprise de production du matériel d'irrigation, et de l'aluminium.

Enfin la récupération du papier, également, qui trouve preneur sans difficulté, il y a une entreprise de production d'emballages.

Le recyclage est l'ami de l'environnement, il est, en outre, un soutient incontournable de l'économie nationale. Un constat réconfortant de la directrice de l'environnement de Bouira. «Les jeunes viennent en masse pour investir dans ce domaine», assure-t-elle. Et pas seulement les diplômés, même ceux qui sont encore à la fac.

En effet, nombre d'étudiants projettent déjà d'intégrer le monde du recyclage, ils sont porteurs d'idées et choisissent comme thèmes de thèses de fin de cycle universitaire des sujets en rapport avec ce créneau. C'est pourquoi, ajoute Djouher Hadji, plusieurs convention dans ce sens sont signées avec des universités, ce qui permettra aux apprenants durant leur stage pratique, au niveau des différents services de l'environnement, de se familiariser avec le métier et mûrir leurs idées, probablement novatrices.

Il faut savoir que le changement climatique, la désertification, le stress hydrique, les feux de forêt et bien d'autres causes, si naturelles soient-elles, ou provoquées par l'homme, on citera les ordures ménagères en plein air, les eaux usées à ciel ouvert, les entreprises polluantes, etc., qui ne cessent d'agresser la nature.

Le confort quotidien se dégrade de plus en plus. La protection de l'environnement est plus que jamais recommandée. D'où l'intérêt des pouvoirs publics à adopter une stratégie incitatrice, en vue d'encourager les jeunes à investir dans les créneaux en rapport, tels que le nettoyage de la cité et le recyclage de tous les déchets valorisables.

Ceci, bien entendu, s'ajoutera aux centaines de centres d'enfouissement technique réalisés à travers tout le pays.