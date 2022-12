Par Mahmoud CHABANE*

Dans une précédente contribution intitulée fort justement «décolonisation de notre agriculture: un acte majeur de notre souveraineté nationale», on a relaté de manière succincte les principales phases qui ont marqué notre agriculture, ébauché et soumis à débat, un certain nombre de propositions jugées pertinentes pour passer d'une agriculture au service de la puissance coloniale qui produisait pour les privilégiés de la métropole, à une agriculture produisant pour le peuple algérien.

Dans le même sillage, on a également jugé utile de traiter la question primordiale du blé dur pour alerter sur l'impérieuse nécessité de le remettre au centre de la stratégie de réalisation de notre indépendance alimentaire sécurisée.

Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, on doit rappeler que l'impérialisme français, en prenant le risque d'engager son armada pour envahir des contrées lointaines, parmi elles notre pays, n'avait pas entrepris une telle aventure, très coûteuse en termes de vies humaines, de moyens et d'argent..., pour aller civiliser, par philanthropie disait-il, des sauvages, mais bel et bien pour réaliser ses ambitions expansionnistes et hégémoniques n'en déplaise à ses chantres. Au titre de ses objectifs majeurs figure en bonne place l'installation par ces envahisseurs sur nos meilleures terres bonifiées par un climat tempéré radieux, un plan de culture complémentaire à celui de la métropole.

Ce qui est source de notre fierté et qui nous oblige, il est important de le souligner, c'est le fait que nos aïeux et leur descendance, ont été suffisamment vigilants et surtout pas crédules pour gober une aussi grosse couleuvre. Ils savaient que ces intrus ont déferlé sur notre pays pour des objectifs économiques, politiques, et étendre par la force les espaces de leur empire pour assouvir leur illusion de grandeur qui, à l'époque se mesurait en termes de quantité de possessions territoriales et d'esclaves.

Inéluctablement et inexorablement, leur entreprise de peuplement, de remplacement et de destruction des écosystèmes par la déforestation et la pratique de la monoculture, avait modifié considérablement le plan de culture que nos ancêtres, les vrais, (surtout pas les Gaulois), avaient mis patiemment en place depuis des lustres adapté au milieu naturel et qui a façonné leur art de vivre.

Faut-il rappeler que le plan de culture élaboré et installé pendant la colonisation, nonobstant le fait qu'il avait modifié considérablement les écosystèmes et les paysages agricoles, avait été orienté pour satisfaire prioritairement les besoins complémentaires de la bourgeoisie métropolitaine en produits agricoles de qualité et ce au détriment de notre alimentation de base, nous les «indigènes» spoliés de nos meilleures terres et reclus dans la misère, la famine et les privations.

Parmi ces cultures introduites à cette fin, il convient de citer la vigne vinicole et le blé tendre (elles occupaient à elles seules grosso-modo un million d'hectares de terres fertiles) qui constitue la matrice de la présente contribution. Pour ceux qui ne le savent pas, il est utile de leur dire que ces deux cultures stratégiques considérablement bonifiées par le terroir algérien ont permis à la France coloniale de satisfaire ses besoins intérieurs en blé tendre et en vin, et de hisser ses exportations à un niveau jamais égalé qui ont fait la réputation de ses vins et de sa baguette de pain dite «parisienne».

Quelques mots sur le blé tendre

Introduit en Algérie par les colons pour améliorer la qualité boulangère du blé tendre métropolitain, cette céréale a occupé et occupe, hélas, toujours les zones de prédilection du blé dur né et cultivé en Algérie depuis au moins six mille ans. La sole réservée à la culture de blé tendre, envahissante à l'instar de la colonisation, avait été étendue à l'envi pour satisfaire les besoins toujours croissants des boulangers- pâtissiers français désirant améliorer la qualité de leurs produits, particulièrement de la baguette de pain dite «la parisienne».

Il est important de souligner que le fait que le blé tendre ne cesse de prendre une place importante dans notre modèle de consommation, au point de reléguer au rang de figurant triste, mais résiliant, notre blé dur, il le doit à des gestes, innocents pour certains et cupides pour d'autres, qui continuent d'utiliser machinalement sa farine parce qu'elle trouve acheteurs, surtout parmi les citoyens les plus défavorisés.

La farine de blé tendre est néfaste pour la santé humaine vous diront les nutritionnistes, les diététiciens et les médecins (elle est dépourvue de fibres indispensables pour une bonne digestion et son index glycémique est très élevé) ce qui amène ces derniers à préconiser de manger, pour y remédier, des légumes pour compenser le manque de fibres et diminuer l'absorption de sucre.

Hélas, cette prescription, pour ne pas dire cette ordonnance médicale qui en dit long sur la nocivité de ce produit alimentaire de base consommé quotidiennement, voire surconsommé (une fréquence qui aggrave les risques sanitaires) qui est en soi une alerte pour éviter le pire, n'est pas à la portée des populations pauvres qui, faute de légumes et de fruits accessibles à tous, se rabattent sur le pain de farine de blé tendre, paradoxalement subventionné.

Malgré tout cela, alors que notre pays enregistre annuellement une progression inquiétante du diabète qui menace dangereusement des franges de la population, surtout les jeunes plus exposés du fait de la mal bouffe, estimée par nos scientifiques à 14%, la consommation de farine de blé tendre importé pour l'essentiel de l'ex-puissance coloniale, ne cesse de connaître étonnamment, une courbe ascendante qui s'explique, en partie par une forme de réflexes et de fatalisme anesthésiant, et de la démographie débridée que connaît le pays.

La baguette et l'entreprise coloniale

Il est utile de rappeler que dans son entreprise d'acculturation des indigènes, l'administration coloniale avait introduit, entre autres, la baguette de pain dite «parisienne», (elle fait partie de leurs habitudes alimentaires) préparée originellement avec de la farine de blé tendre. Elle devait, à terme, supplanter, voire remplacer le «metlou3» national fait, lui, depuis des lustres, avec de la semoule de blé dur dont la sole qu'il occupait se réduisait inexorablement comme peau de chagrin avec l'avancée de la colonisation.

Pour avoir une idée sur l'importance stratégique de ladite baguette dans l'entreprise de colonisation, il m'est apparu utile de rappeler, ici, des propos qu'aurait tenus un homme politique français répliquant à un fanatique partisan de l'Algérie française qui lui avait reproché d'avoir trahi le sang des jeunes Français morts pour l'Algérie française; je cite de mémoire: «Ne vous inquiétez pas, ils (comprendre par-là les indigènes) mangeront toujours de la baguette française!».

Il faut admettre que ces propos, qu'ils aient été tenus ou juste une fanfaronnade fantasmée, produit de l'imagination de quelques frustrés, trouvent leur consistance dans les faits. Elle reste consommée dans les ex-colonies françaises qui continuent de la panifier toujours, essentiellement avec du blé tendre importé, aggravant en conséquence leur dépendance alimentaire. Pis encore, devenue, à la faveur de comportements incohérents des consommateurs et autres acteurs professionnels et décisionnaires, un aliment de base de la population, celle-ci a envahi les étals des boulangeries aux dépens des produits locaux constitutifs des arts culinaires nationaux et ce depuis des lustres, à l'instar de notre metlou3 national, entre autres.

À travers cette réplique, il est aisé de déduire que les stratèges des guerres coloniales avaient bien compris que l'ère de la colonisation spatiale, trop couteuse en termes de vies humaines, d'argent et de prestige, est révolue pour laisser place au néocolonialisme dont la mise en oeuvre des mécanismes fut déclenchée dès la fin des années cinquante avec la mise en place du Pacte colonial (indépendance contre matières premières, remboursement des réalisations de la colonisation par les nouveaux États,...).

C'est d'ailleurs en vertu de cette idéologie qui n'a pas de date de péremption, faut-il le rappeler, que des ténors de la scène politique française, pour contourner les effets négatifs de la décision européenne de boycotter le gaz russe qui pèsent lourdement sur les économies des pays qui en sont membres, n'ont pas trouvé mieux que de demander à leur gouvernement de se saisir de l'opportunité qu'offre la visite de leur Président en Algérie, du 25 au 27 aout 2022, pour établir avec celle-ci le deal (?) suivant: «du blé tendre contre du gaz». Oui, que ça!

C'est là où la présence de la baguette française panifiée avec de la farine de blé tendre en surproduction en France exportée vers les ex-colonies, trouve son rôle de véritable navire amiral de la néo-colonisation. Hélas, le complexe du néo-colonisé, par ailleurs bien implanté dans les anciennes colonies, aidant, des foultitudes d'inconditionnels du «made in ailleurs» ont favorisé, (inconsciemment?) la consommation de ce produit alimentaire nocif pour la santé humaine et aggrave substantiellement leur dépendance alimentaire.

Une des conséquences visibles observables à chaque coin du pays, reste la prolifération effrénée de boulangeries spécialisées dans la transformation de farine de blé tendre importé et subventionné en baguettes de pain dites parisiennes, croissants... et de pâtisseries pratiquant des prix hors de portée.

Les stratèges de la colonisation

Notre «Metlou3» et son alter égo le couscous qui en sont les victimes collatérales de cette course effrénée au gain facile donnent la mesure des dégâts que ce complexe ne cesse de causer, à notre santé, à notre économie, à notre culture, à notre agriculture et partant, à notre souveraineté alimentaire...

Sans aller jusqu'à affirmer que les stratèges de la colonisation aient pris connaissance par l'entremise de valets et autres supplétifs (harkis) de la colonisation du dicton populaire bien de chez nous qui dit ceci: «Affame ton chien, il te suivra» on ne peut s'empêcher, au regard de cette cinglante réplique, de penser que son auteur avait été briefé. Pour ces derniers, l'essentiel étant que la baguette en question soit reproduite et consommée à grande échelle et qu'elle génère une demande grandissante en blé tendre. Il demeure, hélas, que ladite baguette qui a irradié insidieusement les modèles de consommation des ex-colonies demeure à ce jour un relais non négligeable des mécanismes mis en place pour faire prospérer l'idéologie et les intérêts néocoloniaux.

Le fait que les pouvoirs publics subventionnent fortement le blé tendre (importé en grande partie de l'ex- puissance coloniale) pour matérialiser la nécessaire politique de soutien des prix des produits de première nécessité contribue, en partie, à faire de la baguette de pain parisienne ordinaire, indigeste... l'aliment refuge, l'aliment du pauvre.

Ce narratif n'est pas là pour dire qu'il faut arrêter d'importer du blé tendre au motif qu'il a été ramené chez nous dans les cales de l'armada française. Loin s'en faut!Il est de notoriété publique que le peuple algérien mâture a de tout temps su faire preuve de discernement et faire le tri pour prendre tout ce qui est positif pour le développement de son pays que cette même administration coloniale a ruiné. Il vise à rappeler simplement que ce produit néfaste pour la santé, de surcroît surconsommé en Algérie, devra laisser place au blé dur, cultivé et consommé depuis des lustres par les Algériens.

*Agronome