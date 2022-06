Le sixième congrès du Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD) s'est clôturé, hier. Ce qui a attiré l'attention des observateurs de la chose politique à propos de ce congrès, c'est bien le slogan de ce dernier, à savoir «un projet pour réinventer l'Algérie». Ce slogan prête à confusion. C'est le moins que l'on puisse dire d'une «trouvaille» qui ne veut pas en dire long sur ce qui se cache derrière ce slogan fumeux et ombrageux. A-t-on besoin de réinventer l'Algérie? Elle existe par le lourd tribut payé pour marquer son existence par la résistance et un combat libérateur qui reste jusqu'à aujourd'hui source d'inspiration des peuples avides de liberté et d'indépendance et de recouvrement de leur souveraineté. Le mythe fondateur au sens positif du terme, ne se réinvente pas, il inspire et impose respect et reconnaissance.

La démarche du RCD semble vouloir détourner le contexte politique dans lequel se voit placer le pays pour faire croire aux crédules que l'Algérie est à «réinventer» si ce n'est à repenser autrement en termes de genèse et d'historicité. Le révisionnisme du RCD version Mohsen Belabes n'est pas nouveau. Sa démarche a été tout le temps avancée comme moyen pour se repositionner sur l'échiquier politique national rien que pour tirer profit de la rente sous toutes expressions de cette Algérie qu'il faut «réinventer».

Ce cynisme politique, développé par la deuxième génération politique du RCD, ne fait que confirmer la déroute idéologique et doctrinal d'un parti qui se voulait le «rempart» de la démocratie» et la «forteresse» du combat contre l'intégrisme islamiste comme il aimait le dire chaque fois que l'occasion politique s'imposait.

D'ailleurs ce n'est pas étrange que le RCD de Mohsen Belabes ose franchir toutes les lignes rouges de ce parti se rapprochant avec Rachad. Cette dérive politique et idéologique était annonciatrice d'autres dérives dont les conséquences sont néfastes pour un parti qui se voyait déjà dans une logique de conquête du pouvoir. La ligne développée par le RCD bis voulait joindre l'utile à l'agréable, c'est-à-dire maintenir le statut rentier du parti et faire preuve d'opportunisme politique au cas où la situation prendrait une autre tournure.

C'est le cas avec l'émergence de l'élan historique du Mouvement populaire du 22 février où le RCD de Mohsen Belabes a voulu faire dans la volte-face en adoptant ce mouvement tardivement pour pouvoir se maintenir et récupérer pourquoi pas le Mouvement populaire pour en faire un piédestal de choix pour ses calculs politiciens étroits.

Le RCD se trompe encore une fois de société, mais plus que ça, il se trompe de contexte et d'enjeu. Le peuple algérien a manifesté son rejet du statu quo, un rejet qui englobe toute la classe politique y compris le RCD dont Mohsen Belabes a siégé durant deux mandats à l'Assemblée populaire nationale (APN) sans pour autant avoir le courage de suivre le changement édicté par la majorité des Algériens qui voulait en découdre avec l'oligarchie qui a pris l'État et ses institutions en otage. Depuis ce temps là, Mohsen Belabes est resté fidèle à l'Algérie qui ne nécessitait pas d'être «réinventée». Il a même gardé son statut de député jusqu'à la fin du mandat, il y a de cela une année.

Le RCD est dans une posture d'épave qui cherche coûte que coûte à s'agripper à quelque chose lui permettant d'exister encore et se maintenir. La base militante de ce parti a déserté les rangs en se contentant de suivre la série des scandales qui guette cette structure réduite à une coquille vide.

Le RCD a besoin d'un projet pour réinventer d'autres méthodes de lutte et de pratique politique loin de toute sémantique et phraséologie pompeuse qui reste au demeurant un moyen idoine pour profiter de la rente politique.