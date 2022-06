Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, dans le cadre de la série des rencontres pour l'initiative de rassemblement, le président du parti El-Fadjr

El-Jadid, Tahar Benbaïbèche et la présidente du parti Tajamoue Amal

El Djazaïr (TAJ), Fatima-Zohra Zerouati.

Cette rencontre a permis aux deux représentants de formations politiques d'exprimer leur vision inhérente à l'initiative de rassemblement le plus large dans la perspective d'immuniser le pays et de le doter de mécanismes à même de le consolider davantage.

Dans ce sens, le président du parti El-Fadjr El-Jadid, Tahar Benbaïbèche, a souligné que «l'initiative de rassemblement du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, était ambitieuse et méritait soutien et appui», et d'ajouter: «La rencontre était caractérisée par une franchise absolue, au cours de laquelle de nombreuses questions intéressant le citoyen ont été évoquées, notamment celles liées aux aspects socio-économiques», a-t-il martelé.

Lors de cette rencontre, le débat et les échanges étaient fructueux, selon le président du parti El-Fadjr El-Jadid qui indiqué, à ce propos, que «le président de la République a présenté des solutions pour les problèmes soulevés et les perspectives futures. Il est porteur d'un projet ambitieux digne de soutien et d'appui, d'autant qu'il est conscient des obstacles pouvant entraver la mise en oeuvre de ce projet», a-t-il attesté.

Tahar Benbaïbèche a rappelé l'enjeu politique qui s'impose au pays durant cette période sensible de l'histoire de l'Algérie. Il a même insisté sur l'enjeu économique à travers une stratégie qui assurera la sécurité alimentaire du pays, en se focalisant sur le développement de l'agriculture, tous azimuts. À ce propos, Benbaïbèche a rappelé que «plusieurs questions avaient également été abordées au cours de cette rencontre, dont le dossier de l'agriculture qui doit profiter d'une forte impulsion à même de l'ériger en secteur stratégique pour l'État, étant un important facteur de stabilité», a-t-il souligné.

La présidente du parti Tajamoue Amal El Djazaïr, (TAJ), Fatima-Zohra Zerouati, a défendu l'initiative du rassemblement lancée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Elle considère le rassemblement comme seul et unique rempart pour l'Algérie et un cadre adéquat pour aller vers l'Algérie nouvelle.