Le Ramadhan, c'est dans une semaine! Les matchs de l'Équipe nationale nous l'ont peut -être fait oublier, mais le mois sacré arrive à grands pas. L'État, lui se prépare activement afin de créer les conditions d'un jeûne «serein». Au début du mois en cours, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a consacré un Conseil des ministres à ces préparatifs. Le chef de l'État a donné des instructions claires au gouvernement à même de permettre de faire face à la «traditionnelle» flambée des prix ainsi que les tensions sur les produits de large consommation. Des marchés à bas prix appelés de la Rahma ont ainsi été ouverts à travers les 58 wilayas du pays. Au nombre de 1 200, ils ont commencé à accueillir les clients depuis le week-end dernier. Ils ne sont, pour le moment, pas tous complètement, opérationnels mais ils ont commencé à accueillir leur premiers clients. Jeunes et moins jeunes les ont pris d'assaut, afin de faire les emplettes du Ramadhan avec des produits frais, à des prix plus ou moins raisonnables. On y trouve un peu de tout: produits alimentaires, papier pour cuisine ou encore détergents. Néanmoins, la grande «star» demeure l'huile de table. Des chaînes immenses se sont formées devant les stands qui proposent ce produit de large consommation. Avec les dernières tensions et les rumeurs qui circulent sur ce «fameux» bidon d'huile», beaucoup ont choisi de prendre leurs dispositions pour ne pas être pris de court durant le Ramadhan. « J'ai attendu plus d'une demi-heure pour deux bidons d'huile», indique, Reda, un chef defamille.

«Avec ça, je serai tranquille durant tout le mois», ajoute t-il révélant qu'il avait acheté le bidon de 5 litres à 620 dinars contre 650 DA habituellement chez le commerçant du quartier. Comme Reda, beaucoup se sont lancés, ces derniers jours, à la conquête de l'huile. Pourtant, elle semble de nouveau disponible en grande quantité dans les commerces. Cela après une légère tension durant la semaine qui s'est écoulée. Les épiceries et autres supérettes mettent fièrement en évidence ce produit à l'entrée de leurs commerces. Ceux qui communiquent sur les réseaux sociaux ont publié des vidéos en train de remplir leurs étals tout en annonçant la disponibilité de grandes quantités. «J'ai été bien achalandé, aujourd'hui (hier samedi, Ndlr) en huile.

On m'a même donné plus que la quantité habituelle», avoue Djamel, le gérant d'un magasin d'alimentation générale dans la banlieue est d'Alger. Toutefois, cet épicer indique qu'il a décidé de limiter la vente à un bidon par client. «Ce n'est pas faute de disponibilité mais pour que tout le monde puisse être servi», soutient-il. Cette petite virée et ces témoignages donnent le sentiment que le mois de Ramadhan est préparé sérieusement par le gouvernement. À l'exemple du problème de l'huile qui semble être en voie de «guérison». Il y a aussi les marchés de la «Rahma» qui n'ont pas l'air d'être des effets d'annonce, comme s'était le cas, les autres années avec une poignée éparpillés à des endroits «cachés». Cette fois, comme les citoyens ont pu le remarquer à travers les beaux chapiteaux blancs, ils ont été placés à des endroits stratégiques, faciles d'accès. Comme c'est le cas dans la commune de Rouiba sur la place de l'ancien stade qui n'est pas loin du marché couvert, mais surtout des deux grands arrêts de bus qui desservent les communes avoisinantes. Un endroit de transit et de grande affluence qui doit permettre à un plus grand nombre de citoyens de pouvoir remplir leurs paniers, avant de rentrer chez eux pour préparer le «f'tour». Cet avant- goût du Ramadhan laisse entrevoir que la participation des collectivités locales à ces préparatifs ont fait qu'ils soient accomplis avec beaucoup plus de sérieux qu'auparavant. Cependant, cela ne veut pas dire que la bataille est gagnée.

Comme avec les Hommes de Belmadi, on n'est encore qu'à la moitié du chemin. Rien ne dit que les spéculateurs ne vont pas inverser la «tendance». L'efficacité du plan mis en place par l'Exécutif repose sur un approvisionnement régulier et en grande quantité de ces points de vente.

De plus, les services du ministère du Commerce devront multiplier les contrôles et les déscentes, pour les pousser dans leurs derniers retranchements. Le rendez-vous est donc pris la semaine prochaine. On saura réellement si ce sera un «bon Ramadhan»...