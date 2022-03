La première session ordinaire de l'Assemblée populaire de la wilaya de Bouira s'est tenue les 27 et 28 du mois en cours. Présidée par son président, Kamel Bousta accompagné du chef de l'exécutif Lekhel Ayat Abdessalam, en présence, bien entendu, de l'ensemble de ses membres habituels. 11 points inscrits à l'ordre du jour étaient débattus; toutefois, il a été constaté un grand intérêt pour quelques points d'actualité, à savoir l'approche du mois sacré du Ramadhan, le stress hydrique et le volet de l'investissement et du développement local. S'agissant des préparatifs du mois de jeûne, le chef de l'exécutif a réitéré les instructions déjà données aux directeurs de wilaya et autres acteurs concernés, à mettre en oeuvre toutes les décisions prises à ce sujet. Il s'agit, entre autres de l'ouverture des sept marchés prévus à cet effet, où sont conviés de opérateurs économiques activant dans diverses filiales, notamment l'agroalimentaire. Là, notre passage par certains de ces marchés nous a permis de discuter avec des citoyens et des commerçants. «L'initiative est louable», affirment les deux parties. Cela permettra aux commerçants d'écouler leurs marchandises dans de bonnes conditions, en matière notamment de salubrité des lieux et en quantité suffisante; idem pour les consommateurs, les produits de large consommation seront disponibles et à des prix accessibles. Pour rappel, des points de vente de lait et dérivés également, sont prévus et des restaurants «Er-Rahma» seront ouverts dans plusieurs localités de la wilaya, en particulier à proximité des principaux axes routiers. Les discussions ont également sur les modalités à remplir en vue de combattre toute spéculation ou de commercialisation frauduleuse durant le mois sacré. Le volet (ambiance sociale et familiale) ramadhanesque, a lui aussi été sérieusement traité; il a été soulevé le fait que des activités culturelles, sportives et religieuses sont au programme, afin d'animer les soirées de Ramadhan, dans les quartes coins de la wilaya. À souligner que l'ensemble des daïras et des APC conjugue leurs efforts en vue de créer une ambiance ramadhanesque des plus conviviales. L'autre point important à l'ordre du jour fut l'affrontement d'un éventuel stress hydrique et l'assurance de l'alimentation en eau potable des citoyens; il faut rappeler que deux des barrages de la wilaya (Koudiet Acerdoun et Lekhel) sont au plus bas de leur débit. à ce sujet le wali de Bouira a rappelé les dispositions d'urgence prises par ses services, notamment la réhabilitation d'anciens puits existants et la réalisation d'autres forages, et également l'éventualité de raccorder la région de Lahdaria, «étant très impactée» fait-il savoir, au barrage Tilezdit qui est plus ou moins rempli, à environ 69% de sont débit global. Enfin, le wali de Bouira a rappelé à l'ensemble des gens présents l'intérêt qu'accordent les hautes autorités de l'Etat au développement et à l'investissement. Le même responsable a annoncé l'entame imminente des travaux de réalisation du Park Mall au centre-ville de Bouira, lequel fera des recettes énormes, à hauteur de 70% du budget de l'APC de Bouira et 30% de celui de la wilaya.

Bien d'autres points ont été débattus, à l'image des projets du secteur de la santé qui sont à l'arrêt depuis des années, à l'exemple de l'hôpital de M'Chédallah, dont le sort demeure inconnu a été soulevé.

Les travaux ayant été clôturés tard dans l'après-midi du deuxième jour, le wali rappelle le grand soutien du mouvement associatif caritatifs aux pouvoirs publics, à chaque fois que cela est nécessaire, et d'ajouter que les services de la wilaya sont prêts à leur offrir toutes les facilités nécessaire, afin de mener à bien leurs nobles missions, il annonce ainsi l'éventualité de mettre à leur disposition des locaux parmi ceux non exploités, dernièrement.