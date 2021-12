Le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani, a affirmé, samedi, que le quotidien arabophone Echaâb poursuit sa mission d'information dans un paysage médiatique pluraliste et numérique pour le succès de la politique de l'Algérie nouvelle.

Dans une allocution prononcée, lors du 59e anniversaire de la création de ce quotidien, le ministre a fait savoir que Echaâb poursuit sa «mission informative dans un paysage médiatique pluraliste et numérique, pour l'aboutissement de la politique de l'Algérie nouvelle et de la relance économique, en préservant sa souveraineté et son unité, ce, grâce aux sacrifices de l'Armée nationale populaire (ANP)».

«La presse nationale était un fervent défenseur de la justesse de la guerre de Libération nationale (...) en accompagnant les efforts de développement» du pays, a-t-il rappelé. À l'occasion de cet anniversaire, auquel ont assisté nombre de responsables d'organes d'information publics et privés, aux côtés de personnalités politiques et historiques et anciens journalistes, Bouslimani a souligné que «Echaâb, continue d'exister», en dépit des conditions exceptionnelles et difficiles subies lors de son lancement». Rappelant que cet anniversaire coïncidait avec l'évènement phare de l'histoire de la lutte nationale que sont les manifestions du 11 Décembre 1960, le ministre a souligné que «le peuple algérien avait exprimé, lors de ces manifestations grandioses, l'unité de ses rangs contre l'occupant».

Le secteur de la communication, dira-t-il, s'attelle à élaborer un système juridique développé et efficace doté d'une loi organique sur l'information et la loi relative à l'activité audiovisuelle, tout en soulignant que la mission de son département «veille à renforcer le rôle de la presse nationale pour faire face à la guerre cybernétique et aux crimes électroniques ciblant la souveraineté de notre pays, l'image de ses institutions et l'honneur de ses citoyens».

Le P-DG de l'entreprise Echaâb, Mustapha Hamici, a, pour sa part, exprimé la disponibilité de son entreprise et assuré d'une «présence médiatique de large envergure et une vente électronique de tous ses produits».

Depuis la parution de la 1ère édition du journal et dans le souci de le moderniser, Echaâb a accédé au monde numérique à travers la création de plusieurs sites électroniques, dont le premier

était Echaâb Online, puis «Le Développement local», «Echaâb économie», «géopolitica», «Fawassil» et en dernier «Echaâb riadhi».

Quatre revues sont également

éditées, qui traitent des situations sociale et économique du pays, en proposant des analyses sur des questions internationales.