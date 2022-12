Une Coupe du monde de football sans joie ni fête! Une police qui va veiller aux «moeurs», notamment en ce qui concerne le code vestimentaire des femmes. À lire ou entendre les médias occidentaux, le Mondial allait se dérouler dans l'État islamique (Daesh). À la veille de cette messe du football mondial, les polémiques ont enflé pour salir l'image du pays du Golfe. Mais près de 15 jours après le début de la compétition, les supporters du monde entier sont unanimes: «C'est la plus belle Coupe du monde jamais organisée.» En effet, sur les réseaux sociaux et même dans les médias, les fans qui se sont rendus au Qatar «démontent» la propagande. Ils avouent être tous venus la peur au ventre, avec plein de préjugés dans la tête. «Mais tout s'est dissipé une fois que nous avons foulé le sol du Qatar», affirment-ils unanimement. Sur TikTok, des supportrices anglaises, vêtues de belles tenues d'été, témoignent de la belle aventure qu'elles sont en train de vivre. «L'organisation est parfaite, le pays est magnifique», assurent -elles. Ces jolies fans de l'équipe des «Three Lions» insistent sur la sécurité qu'elles comparent à celle de leur pays. «On n'a eu aucun problème de sécurité. On est très très à l'aise que ce soit dans les stades ou en dehors», assurent-elles. «On est même mieux que dans certains stades de notre pays où l'on se fait embêter par des supporters ivres. Ici, on n'a même pas eu des regards déplacés», ajoutent-elles heureuses de profiter de ce pur moment de bonheur footballistique. Elles regrettent leurs mauvaises pensées par rapport à ce pays qu'elles ont jugé sans le connaître. Ces Anglaises ne sont pas les seules à avoir été agréablement surprises par le Qatar. Le quotidien français Le Monde a écrit dans un article paru, hier, que les supporters tricolores ne «tarissent plus d'éloges, aujourd'hui, sur l'organisation de l'événement et sur l'ambiance qui règne dans la cité-État». Il fait même parler un groupe de Bretons qui font leur «mea-culpa» par rapport à ce Mondial. «On avait honte de dire autour de nous qu'on partait au Qatar, on a même pensé à annuler nos billets», raconte ce groupe d'amis. «Mais finalement, on rentre ravis. Dans tout ce qui se dit sur ce pays, il y a beaucoup de bêtises», ont-ils assuré à l'envoyé spécial de ce prestigieux quotidien. «Les consignes de l'agence de voyages nous ont un peu refroidis», témoigne Nathalie. «On nous parlait d'un dress code très strict, rien de moulant et rien au-dessus du genou. Finalement, c'est beaucoup plus souple qu'on ne le pensait», ajoute cette cheffe cuistot, en short et débardeur noir.«La logistique millimétrée de la compétition, avec des gardes de sécurité tous les 30 mètres, des rames de métro toutes les minutes et une armada d'agents chargés de guider le moindre pas des visiteurs étrangers, contribue aussi à l'enthousiasme des six amis», soutient ce quotidien qui était pourtant très critique envers cet Émirat. «On ne fait jamais la queue, il n'y a pas de bagarres. Si tu oublies ton porte-monnaie sur une table, tu es sûr de le retrouver», dit Michaël interviewé par le même journaliste. Sur YouTube, un Vlogeur américain, a publié une vidéo montrant son séjour au Qatar. Il atteste être venu montrer au monde « le pays rétrograde et intolérant qui va gâcher le rendez-vous des fans de football» dans le monde. Finalement, celui qui en est à sa troisième Coupe du monde indique avoir été stupéfait par ce qu'il est en train de vivre. Il montre une vidéo avec Ivana Knoll, la fameuse supportrice croate qui fait le «buzz» à travers ses tenues aux couleurs de son pays. Il assure que cette ex-Miss Croatie s'habille comme elle veut, sans le moindre souci. Il revient également sur les supportrices étrangères qui ont essayé avec un grand plaisir le «hidjeb». « Un pur moment de découverte, de tolérance religieuse et de compréhension mutuelle», rapporte-t-il fièrement en assurant que cette image résume à elle seule l'ambiance qui règne au Qatar. Il met aussi en avant l'organisation, les fans zones, les hôtels de luxe mais aussi les tentes et autres cabines sahariennes qui permettent aux supporters de différents budgets de profiter de la Coupe du monde. Bref, le Qatar a répondu sur le terrain à ses détracteurs...