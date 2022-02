L'un des moments forts qui ont accompagné la visite du président de la République au Qatar aura été la signature d'un mémorandum d'entente pour la réalisation d'une étude de faisabilité pour l'extension du complexe de la société algéro-qatarie de sidérurgie dans la région de Bellara (Jijel). Le document, signé au siège du ministère qatari du Commerce et de l'Industrie, concrétise un investissement de Qatar Steel Internationl, qui portera la capacité de production de l'usine de 2 millions de tonnes à 4 millions de tonnes annuellement. Cela revient à renforcer les capacités d'exportation de l'Algérie en cette matière très demandée en Europe, aux Etats-Unis et en Afrique. Cette convention s'inscrit dans le cadre du renforcement du partenariat entre les deux pays dans le domaine économique.Le mémorandum a été signé par l'ambassadeur d'Algérie au Qatar, Mustapha Boutoura du côté algérien et du président du conseil d'administration de «Qatar Steel International», Khaled Benhamad El Abidli du côté qatari, en présence du ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab et du ministre qatari du Commerce et de l'Industrie, Cheikh Mohamed Benhamad Benkacem Al Thani.

L'agenda du président de la République, au troisième jour de sa visite au Qatar, a été chargé. Après des rencontres officielles et publiques s'étalant tout au long des deux dernières journées, le président de la république a effectué une visite à «Qatar Foundation». Une organisation dédiée au savoir de manière générale, via le développement d'axes de recherches liés à l'éducation, aux sciences et au développement social, notamment communautaire. La Fondation pour l'éducation, les sciences et le développement communautaire du Qatar est une organisation privée, non lucrative, fondée en 1995 par Cheikh Hamad ben Khalifa Al Thani, Emir du Qatar jusqu'en 2013. Le chef de l'Etat, qui semblait attentif aux différents aspects présentés par ses hôtes, en l'occurrence la vice-présidente du conseil d'administration et présidente exécutive de l'établissement, Chikha Hind bint Hamad Al Thani, s'est rendu à l'édifice central de Qatar Foundation. Ce dernier abrite une cinquantaine de filiales, toutes basées sur le savoir et l'acquisition des nouvelles technologies. Il y a lieu de signaler que Qatar Foundation s'est illustrée par l'institution du World Innovation Summit for Education (Wise), dédié exclusivement à la promotion de la recherche en éducation. La fondation qatarie a également mis sur orbite plusieurs initiatives, en cultivant des rapports de partenariats scientifiques avec nombre d'universités étrangères, dont des américaines a fortiori. Dans cet esprit, la fondation a également ouvert un campus universitaire où des antennes d'universités de renommée mondiale se sont implantées. Les domaines de l'enseignement, de la recherche et du développement social sont priorisés dans cette perspective.

Le président et la délégation qui l'accompagne étaient également ravis de découvrir les différents pavillons de la Bibliothèque nationale du Qatar. Abdelmadjid Tebboune a écouté avec intérêt les explications et les informations fournies au sujet du fonctionnement de cette bibliothèque et les différents ouvrages et manuscrits qu'elle abrite. Le président de la République n'a pas manqué de visiter le haras des pur-sang arabes «Al Shaqab». La délégation a été très attentive aux explications au sujet des principales races élevées dans ce centre équin.

À rappeler, par ailleurs, que le président de la République s'est entretenu avec des représentants de la communauté nationale établie au Qatar. Un échange chaleureux a eu lieu avec le président Tebboune qui s‘est montré très réceptif, disponible et décontracté. Répondant aux préoccupations des représentants de la communauté algérienne au Qatar, il a longuement abordé les réformes engagées et les projets économiques en gestation dans le pays. Il y a lieu de signaler que la visite d'État du président de la République au Qatar a vu la signature de plusieurs accords de coopération dans les domaines de la diplomatie, de la justice, du développement social, de la famille et de l'enseignement supérieur.