Face à la cascade des acquittements prononcés lundi dernier par le tribunal criminel de Dar El Beïda, le Parti des travailleurs a exprimé, dans un communiqué de son bureau politique, «son soulagement de voir de plus en plus de détenus d'opinion rejoindre leurs familles» estimant qu'il s'agit là d'un processus politique «auquel nous avons appelé car seuls comptent pour nous les intérêts de l'immense majorité du peuple et ceux du pays», a ajouté le même communiqué. Pour le parti de Louisa Hanoune, ces mesures de détente politique ne doivent pas s'arrêter même si elles se trouvent parfois contrariées par «de nouvelles poursuites judiciaires à l'encontre de citoyens». Aussi, le PT a lancé un nouvel àppel à «l'accélération» de ce processus pour toucher la totalité des citoyennes et citoyens et leur réhabilitation.

Le document du parti appelle également, «au respect de l'exercice de toutes les libertés démocratiques à commencer par le respect de la liberté de conscience, d'opinion et d'organisation». La réaction du Parti des travailleurs intervient à la veille de l'audience prévue pour aujourd'hui, au niveau du Conseil d'État concernant l'affaire de l'association RAJ. Le PT exprime ainsi son espoir «de voir l'association RAJ rétablie dans ses droits par l'annulation de la décision de dissolution prononcée par le tribunal administratif d'Alger le 13 octobre 2021».

Une démarche qui renforcerait le processus politique «d'apaisement en cours par le rétablissement des conditions normales d'exercice de la politique», a encore estimé le document du PT.