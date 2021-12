Le dédoublement de la RN26 et l'aménagement de la RN24 n'ont pas été abordés par le ministre des Travaux publics dans sa réponse à une question orale à l'APN. Ce qui suppose que ces deux axes routiers importants ne sont pas au programme de développement des infrastructures routières du ministère des Travaux publics. En effet, le ministre, qui répondait à une question orale posée par le député indépendant, Massinissa Ouari, a abordé l'ensemble des points soulevés dans la question, sauf le dédoublement de la RN26 et l'aménagement de la RN24 qui longe le littoral ouest de la wilaya vers Tizi Ouzou. Ces deux importants axes routiers, qui font souvent parler d'eux en matière de sécurité, saturation et surtout de dégradation, sont-ils renvoyés au calendes grecques. Pourtant, l'impératif de leur prise en charge a été souvent évoqué au sein des Assemblées locales et à travers certaines déclarations des responsables du secteur et des walis qui se sont succédé aux commandes de la wilaya de Béjaïa. «Le projet de dédoublement de la RN26, entre les villes d'El Kseur et de Sidi Aich, sur un linéaire de près de 20 km, a été mené à bon port dans sa partie étude», avait indiqué un responsable de la direction des travaux publics de Béjaïa, allant jusqu'à préciser dans le détail la variante du projet retenue intégrant, entre autres, la correction du tracé actuel et l'élargissement de la route. C'était en septembre 2020. Il ne restait alors que de solliciter l'inscription de la réalisation de ce projet dans le cadre des programmes sectoriels. L'axe routier devait être réalisé en deux fois deux voies avec l'élimination de nombreuses courbes. Le projet n'a-t-il pas été retenu? On est tenté de le croire, si on considère le contenu de la réponse de Kamel Nasri à la question du député. Le ministre des Travaux publics a, dans sa réponse, abordé la pénétrante, les chemins de wilaya et les routes communales, mais pas un mot sur cet axe routier. Il en est de même pour la route nationale qui longe le littoral ouest de la wilaya. Ce dernier n'est même pas au programme des

10 projets dont a bénéficié la wilaya de Béjaïa pour une enveloppe de plus de 12,5 milliards DA en 2020 et 2021. Dans sa réponse, le ministre des Travaux publics a insisté sur la réhabilitation du tunnel de Kherrata, la reconstruction et la restauration des trottoirs de la Casbah, la construction de ponts, en plus de la réalisation de routes nationales et communales et l'entretien des routes délabrées, outre l'achèvement des travaux de la RN09. Le projet routier reliant la wilaya de Béjaïa à l'autoroute Est-Ouest a atteint 73%, faisant état de tronçons déjà délivrés de cet important projet. Le dernier tronçon, entre Amizour et le port de Béjaïa, est toujours au stade de l'étude. La livraison totale de la pénétrante autoroutière n'est pas pour demain. Il en est de même pour l'achèvement du dédoublement de la RN26, qui, pourtant, relève d'une urgence, de par ce qu'il peut induire en attendant l'achèvement de la pénétrante comme amélioration sensible de la circulation à hauteur de ce tronçon, et mettra un terme aux embouteillages, qui donnent du fil à retordre aux automobilistes. Après le goulot d'étranglement de Takariets et de Sidi Aich depuis l'entrée de la pénétrante autoroutière en venant d'Alger, le segment de la RN26 jusqu'à El Kseur met à vif les nerfs de tous ses usagers qu'ils soient camionneurs, transporteurs de voyageurs ou particuliers.