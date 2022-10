Las de voir leur ville marginalisée, les habitants de la wilaya d'Annaba revendiquent le dégel du projet de tramway. Face à une circulation routière suffocante, les Annabis ont, aujourd'hui, plus que jamais besoin des services de ce projet structurant. Gelé depuis plusieurs années pour des raisons économiques, le projet de tramway qui devait être remis au goût du jour avec l'amélioration de la situation économique, semble jeté aux oubliettes. À Annaba, le bruit court que le projet est carrément annulé. Malgré l'embellie financière, le projet n'est toujours pas relancé. Pourtant, les députés d'Annaba à l'APN avaient demandé, l'année dernière, la levée du gel du projet de tramway. Les élus d' Annaba avaient expliqué que le tramway est plus qu'une urgence pour décongestionner la ville. Aujourd'hui, bon nombre de citoyens à travers les colonnes du quotidien L'Expression, interpellent les concernés à prendre en compte leur revendication. Une revendication «légitime» du fait que la ville de Annaba a été retenue pur abriter certaines rencontres de la CHAN (Coupe d'Afrique des nations des joueurs locaux). Selon certains citoyens, la beauté de la ville ne suffit pas à elle seule. «La nature existe dans tous les pays du monde», a lancé ce jeune commerçant du Cours de la Révolution. «On n'a même pas de tramway ou de métro comme Alger, Constantine et Oran. Des villes devenues plus attractives que Annaba, transformée en bidonville», a rétorqué Ramzi, étudiant en pharmacie. Des propos à l'égard des représentants parlementaires et des responsables de la wilaya quant à leur inertie à propos du projet. Il semble que les Jeux méditerranéens organisés dernièrement à Oran et le développement dont a bénéficié cette wilaya de l'Ouest sont à l'origine de cette réaction citoyenne. Si certains se demandent si le tracé du tramway est difficile à schématiser, d'autres s'interrogent sur les raisons de ce retard.