Le projet de loi-cadre relatif à l'économie de la connaissance sera soumis au gouvernement dans les prochaines semaines, a annoncé, à Alger, le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'Économie de la connaissance et des Start-up, Yacine El-Mahdi Walid. Invité du forum de la Radio algérienne, Walid a expliqué que ce nouveau texte définira avec précision la stratégie nationale d'appui à l'économie de la connaissance à long terme (15 prochaines années). L'élaboration de ce projet de loi est confiée à sept groupes de travail chargés de la formulation des articles relatifs à chacun des sept axes de ce nouveau texte, à savoir le financement de l'innovation, l'appui de la recherche et du développement, la propriété intellectuelle, la gouvernance, les systèmes d'enseignement et de formation, l'économie numérique et le transfert de technologie. Ces groupes de travail sont composés d'experts spécialisés dans divers domaines liés à l'économie de la connaissance, a précisé le premier responsable du secteur. Le ministre délégué a rappelé que ce projet de loi-cadre vient concrétiser l'une des recommandations des Assises nationales de l'économie de la connaissance, organisées en 2021 avec la participation de plus de 1400 experts algériens, dont le tiers sont des membres de la communauté nationale établie à l'étranger. Pour ce qui est des mesures incitatives offertes aux start-up, Walid a révélé la mise en place d'un nouveau programme au profit des porteurs de projets innovants leur permettant de bénéficier d'un accompagnement financier et d'incubateurs de projets implantés sur l'ensemble du territoire national.