Le Professeur Saïd Chibane, l’homme savant, généreux, l’érudit en sciences islamiques, l’ophtalmologue médecin des pauvres de Cheurfa, dans la wilaya de Bouira, n’est plus. L’ancien ministre des Affaires religieuses vient de tirer sa révérence à l’âge de 97 ans. Cheikh Chibane s’est consacré à l’étude des sciences islamiques auxquelles il vouait une passion incommensurable. C’est à la grande mosquée de son village natal, chez Cheikh Arezki Ben Chebana, qu’il affinera son savoir et ses connaissances en islam. Là, il s’affairait à la lecture des livres de grammaire et du « Fiqh » qui se trouvaient dans la bibliothèque de son frère Cheikh Abderrahmane, (alors retenu à Kairouan du fait de la guerre), et dans laquelle figuraient les plus importants ouvrages littéraires et de réflexions d’auteurs arabes et de quelques occidentaux. Il avait, également, consacré sa vie à sa passion, l’ophtalmologie, dont il avait fait sa profession. Son apport précieux à l’élaboration d’un dictionnaire médical unifié est sans équivoque qui avait pour but d’unifier la nomenclature arabe des termes médicaux. Feu Saïd Chibane est né le 2 avril 1925 dans le village de Cheurfa, daïra de Mchedalla, wilaya de Bouira. Issu d’une famille de chorafa (saints hommes), le défunt a été un fervent militant de la cause nationale. Son parcours historique atteste de cette flamme nationaliste qui brûlait en lui, et son militantisme au sein de Mouvement national, depuis son jeune âge. C’est en mai 1937 qu’il obtiendra son certificat d’études primaire, au côté de son défunt frère Abderrahmane. Dès son jeune âge, il bénéficiera d’une attention particulière de son défunt père, qui l’intégrera dans une école coranique du village, où il récitera et mémorisera ses premières sourates du Saint Coran. Au lycée El Mokrani qu’il a rejoint en 1939, il sera parrainé par le professeur Hamza Boubekeur, qui lui insufflera les premières notions et préceptes islamiques. C’est dans ce lycée qu’il choisira l’allemand comme deuxième langue pour l’enseignement. Il obtiendra le baccalauréat en 1946. Il se dirige ensuite vers la Faculté de médecine d’Alger, avant d’être capté par les activités politiques et militantes au sein du PPA. En Allemagne où il partira pour poursuivre ses études en ophtalmologie au sein de la Faculté de médecine de Strasbourg, feu Chibane épousera la cause nationale, en représentant la jeunesse algérienne au cours du 1er Congrès des étudiants arabes à Paris. C’est là qu’il fera la connaissance de feu Hocine Ait Ahmed, qu’il a côtoyé durant la guerre de libération, qui lui demandera de représenter le MTLD au Caire en 1947. En mars 1956 également, il fera la connaissance de Mohamed Seddik Benyahia, Ahmed Taleb El Ibrahimi, Belaïd Abdeslam et Rédha Malek. Sa participation dans le corps médical durant la guère de libération à la septième Wilaya historique à la frontière algéro-tunisienne a été remarquable. Auteur de deux livres politiques sur l’Algérie, feu Chibane a eu à assumer des fonctions toutes aussi importantes que distinguées. Il a, entre autres postes qu’il a occupés, assumé les fonctions de ministre des Affaires religieuses, chef de service d’ophtalmologie à l’hôpital Mustapha en 1974, président du Secours national algérien, animateur d’émission islamique à Canal Algérie, etc… Puisse Dieu le Tout- Puissant l’accueillir dans Son Vaste Paradis et lui accorder Sa Sainte Miséricorde.