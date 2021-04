«La Covid-19 finira par devenir comme les virus saisonniers, avec des vaccins de rappel chaque année, adaptés en fonction du virus circulant», indique le professeur Salah Lellou, pneumologue et ex-chef de service à l'EHU d'Oran.

Le professeur Salah Lellou, ne désespérant pas, estime qu'«une troisième vague n'est pas encore à prévoir», mais toute possibilité n'est pas écartée, il suggère donc d'attendre la fin du mois d'avril, début mai, avant de trancher définitivement. «Actuellement, avec les données présentes, on n'est pas encore à l'abri, si dans un mois on reste avec les mêmes statistiques, je pense qu'on sera peut-être à l'abri de cette troisième vague», a-t-il expliqué. Dans un autre registre, pas moins de 65 nouveaux cas du variant britannique du Sars-CoV-2 et 101 nouveaux cas du variant nigérian, ce qui représente un total de 166 nouveaux cas, ont été confirmés en Algérie, a annoncé jeudi l'institut Pasteur d'Algérie (IPA) dans un communiqué. «Dans la continuité des activités de séquençage des virus Sars-CoV-2 mises en place par l'institut Pasteur d'Algérie dans le contexte de surveillance des variants circulant actuellement dans le monde, il a été procédé à la confirmation de 65 nouveaux cas de variant britannique (B.1.1.7) et de 101 nouveaux cas de variant nigérian (B.1.525)», précise la même source. Pour ce qui est des 65 cas confirmés du variant britannique (B.1.1.7), l'IPA a indiqué qu'il s'agit de «29 cas dans la wilaya d'Alger, six à Blida, sept à Bejaia, deux à Ouargla, trois à Relizane, un à Tiaret, sept à Tindouf, un à Tizi Ouzou, sept à Oran et deux à El-Bayad».

S'agissant des 101 cas du variant nigérian, 39 ont été confirmés à Alger, parmi lesquels on trouve quatre à Béjaïa, quatre à Bouira, 12 à Laghouat, 16 à Médéa, trois à Relizane, un cas à Touggourt, 19 à Oran trois à In Salah».

L'institut Pasteur d'Alger a précisé que «le nombre total de cas confirmés de variant à ce jour, s'élève ainsi à 143 cas pour le britannique et 230 cas pour le nigérian», rappelant que le «respect des mesures barrières, dans le cadre du protocole sanitaire en observant les distanciations physiques, le port du masque de protection, le lavage fréquent des mains), reste le meilleur garant pour stopper la propagation du virus et l'apparition de nouveaux cas». Jusqu'à jeudi, pas moins de 189 nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19), 135 guérisons et neuf décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, indique jeudi un communiqué du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. Le total des cas confirmés de coronavirus s'élève ainsi à 120 363 dont 189 nouveaux cas, celui des décès à 3181 cas, alors que le nombre de patients guéris a atteint 83 900 cas, précise le communiqué. Par ailleurs, 23 patients sont actuellement en soins intensifs, ajoute la même source.

En outre, 22 wilayas n'ont recensé aucun cas durant les dernières 24 heures, 21 autres ont enregistré de un à neuf cas, alors que cinq wilayas ont recensé plus de 10 cas.

Le ministère rappelle, par la même occasion, que la situation épidémiologique actuelle exige de tout citoyen vigilance et respect des règles d'hygiène et de distanciation social, tout en insistant sur le respect du confinement et du port du masque.