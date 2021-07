Le scientifique en électronique, le professeur Ahmed Yamani, est décédé, hier, à l'âge de 64 ans, à l'établissement public hospitalier Mohamed Boudiaf, d'El Bayadh, des suites de la Covid-19, a-t-on appris des proches du défunt. L'homme de sciences est détenteur de plusieurs diplômes supérieurs d'universités européennes et américaines, dont une licence d'Etat en électronique et fut major de promotion d'excellence à l'université de Sheffield, en Angleterre. Il a également décroché un diplôme de doctorat en télécommunications et électronique de la même université. Le regretté Ahmed Yamani a fondé le centre de soudure et de maîtrise relevant du Haut Commissariat à la recherche auprès du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Il a aussi enseigné à l'université «Roi Fahd», du pétrole et des minerais en Arabie saoudite et fonda l'Institut «Yamani Technologies» à Alger. Membre et fondateur de l'Académie algérienne de technologies, il a décroché la «médaille Socrate» des sciences de l'académie d'Oxford, en Grande- Bretagne, et fut membre influent à l'Institut américain de génie électrique et électronique et lauréat du Prix du meilleur gérant, en 2014, à Vienne (Autriche), entre autres prix et diplômes scientifiques internationaux.