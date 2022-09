Le procureur général de l’Arabie saoudite, cheikh Saud ben Abdallah al-Moujib, est arrivé, hier, à Alger pour une visite de travail qui durera du 13 au 17 septembre en cours. Accompagné d’une forte délégation, le procureur général d’Arabie saoudite a été accueilli à l’aéroport international Houari Boumediene-Alger par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Abderrachid Tabbi, en présence de l’ambassadeur d’Arabie saoudite en Algérie, Abdullah bin Nasser Abdullah Albussairy. Cette visite s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations de coopération juridique et judiciaire entre les deux parties. Cette visite sera également l’occasion pour le procureur général de rencontrer certains hauts fonctionnaires et de visiter des institutions affiliées au secteur de la justice, des sites archéologiques et des organismes culturels.