Le procureur général près la cour de justice d’Oran, Omar Guennaoui, a été officiellement installé, jeudi, dans son poste, en présence du premier président de la Cour suprême, Tahar Mamouni. Sa désignation à la cour d’Oran été décidée par le président de la République, lors du dernier mouvement opéré dans le corps des présidents et des procureurs généraux près plusieurs cours de wilayas. La présence du haut cadre de la Cour suprême dénote, selon des juristes, la considération multidimensionnelle accordée par le département de la Justice à la cour d’Oran, mais également à la lutte contre toutes formes de criminalité, d’autant plus que la Cour d’Oran figure parmi les pionnières à avoir lancé les premiers fronts dans le cadre de la lutte contre la corruption, durant l’été 2003 avec le très lourd dossier de la Banque commerciale et industrielle algérienne, Bcia des frères Kherroubi. En traitant cette affaire, l’actuel procureur général de la cour d’Oran a joué un rôle axial, en révélant toutes ses facettes et délimitant les responsabilités de chacun des mis en cause, qui sont au nombre de 43 individus.