Numidia Lezoul, Rifka, Stanley et Inès Abdelli bientôt fixés sur leur sort! Après presque 4 mois de détention provisoire, les influenceurs mis en cause dans l'affaire de l'arnaque des étudiants via les réseaux sociaux, vont enfin passer devant le juge d'instruction. Leur procès a été programmé au 12 mai prochain. «Cela après la fin de l'enquête entamée en décembre 2021 par le juge d'instruction près le tribunal de Dar El Beïda», apprend-on de sources judiciaires. Suite à quoi, le magistrat en charge du dossier a décidé de requalifier les faits, de crime à délit. Une bonne nouvelle en elle-même pour les 14 accusés mais cela ne veut nullement dire qu'ils se sont sortis d'affaire. En effet, une seule des graves accusations pour lesquelles ils sont poursuivis a été retirée du dossier. « Il s'agit de celle relative à la traite des personnes, à travers une bande organisée transnationale», précise la même source. Ainsi, ils devront répondre des accusations d'escroquerie, de blanchiment d'argent dans le cadre d'une bande organisée, de faux et d'usage de faux, de violation de la législation et de la réglementation relative aux changes et à la circulation les capitaux de et vers l'étranger. Il serait aussi question d'agression et de blessures volontaires, avec utilisation d'une arme blanche. Pour rappel, 14 accusés comparaîtront dans cette affaire qui a défrayé la chronique au début de l'année. Il s'agit, bien évidemment, des influenceurs sur lesquels les projecteurs sont tournés, au vu de leur notoriété. Cependant, le principal accusé est Oussama Rezagui, le directeur de l'agence de voyages Future Gate. La mère de l'accusé, une ancienne parlementaire de la wilaya de Annaba, comparaîtra aux côtés de son petit. Ils feront face aux 76 étudiants qui se sont portés partie civile. D'autres pourraient également les rejoindre, puisqu'un appel à témoins a été lancé, afin que d'autres victimes viennent s'ajouter à cette longue liste, car, sur la Toile, des dizaines d'autres jeunes ont indiqué avoir aussi été victimes de cette grosse fraude digne d'une série Netflix. Oussama Rezagui a, durant les trois dernières années ouvert plusieurs agences de voyages «spécialisées» dans les études à l'étranger. Ils promettaient monts et merveilles à ces jeunes à la recherche d'un avenir meilleur avant de les envoyer en enfer. Cela bien sûr après leur avoir soutiré de fortes sommes d'argent. Ils les ont attiré en payant les quatre influenceurs afin qu'ils fassent de la publicité pour promouvoir leurs services. Tombé sous le charme de leurs «idoles», ils ont foncé droit dans le mur en franchissant les locaux de cette agence qui se trouvait au niveau de la Tour d'affaire ABC, à Alger. Envoyés en Russie, en Ukraine et en Turquie, ces jeunes de plusieurs régions du pays se sont retrouvés livrés à eux-mêmes après avoir payé des centaines de millions de centimes. «On nous a promis de grandes écoles et de l'hébergement digne de ce qu'on a payé, on s'est retrouvé dans des écoles de personnes à retardés mentaux à dormir dans des auberges très mal fréquentées», rapportent certains d'entre eux. Les plus chanceux ont pu rentrer au pays, alors que les autres se sont retrouvés à la rue, sans diplômes, sans argent avec la peur de décevoir leurs familles qui ont donné tout ce qu'ils avaient pour assurer une meilleure éducation à leurs enfants. Le procès s'annonce donc riche en rebondissements. Affaire à suivre...