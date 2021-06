Le procès en appel du militant et homme politique, Karim Tabbou, a été reporté une nouvelle fois, hier, par le tribunal correctionnel près la cour de Tipaza, au 27 septembre prochain. Il s'agit du procès lié à sa première arrestation intervenue le 11 septembre 2019. Poursuivi pour «atteinte au moral de l'armée», il a été condamné en première instance à une peine d'une année de prison avec sursis. Cette juridiction a reporté la deuxième audience de ce procès en appel, dont les faits remontent au mois de mai 2019, après la première audience programmée le 19 avril dernier suite à un appel interjeté par la défense de l'accusé. Le parquet et la défense de l'accusé ont fait appel du jugement rendu le 7 décembre dernier par le tribunal de première instance de Koléa. Cette juridiction avait condamné le président de l'Union démocratique et sociale (UDS), un parti en attente d'agrément, à une peine d'une année de prison avec sursis, assortie d'une amende de 100 000 dinars. Le tribunal a décidé de renoncer au chef d'inculpation d' «atteinte à l'unité du territoire national» retenu contre l'ex-premier secrétaire national du FFS. Le procureur de la République près ledit tribunal avait requis une peine de 3 ans de prison ferme contre cette figure du Hirak, assortie d'une amende de 100.000 dinars.

Pour rappel, il a été arrêté le 11 septembre puis libéré le 25 septembre 2019 par le tribunal de Koléa, avant qu'il ne soit arrêté le lendemain, soit le 26 septembre 2019 et mis sous mandat de dépôt par le tribunal de Sidi M'hamed, à Alger. Il devait quitter la prison de Koléa, le 26 mars 2020, suite à sa condamnation par le tribunal de la ville suscitée à un an de prison dont 6 mois avec sursis. Toutefois, le 24 mars 2020, il avait été condamné, sans la présence de sa défense, lors du procès en appel à la cour d'Alger, à un an de prison ferme. L'accusé est placé en liberté provisoire depuis le 2 juillet 2020, dans le cadre de sa première affaire, alors qu'il est sous contrôle judiciaire concernant sa seconde affaire.