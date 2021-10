La 6e chambre pénale de la cour d’Alger a reporté, hier, le procès de l’homme d’affaires, Mahieddine Tahkout, poursuivi pour corruption, aux côtés d’anciens responsables, dont les deux anciens Premiers ministres, Abdelmalek Sellal et Ahmed Ouyahia, au 7 novembre prochain, à la demande du collectif de défense. L’affaire a été réinscrite au rôle de la 6e chambre pénale de la cour d’Alger, après que la Cour suprême a rejeté, en mai dernier, tous les pourvois en cassation introduits par les accusés et accepté celui du parquet général concernant la décision rendue pour certaines accusations et la peine prononcée à l’encontre de certains accusés, le 18 novembre dernier. Les pourvois en cassation introduits par les parties civiles et le représentant du Trésor public ont été acceptés dans la forme et dans le fond. Le 18 novembre dernier, la cour d’Alger avait condamné l’homme d’affaires Mahieddine Tahkout à 14 ans de prison ferme et les deux anciens Premiers ministres Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, à une peine de 5 ans de prison ferme. Les anciens ministres Youcef Yousfi et Amar Ghoul, avaient écopé de

18 mois de prison avec sursis et l’ancien ministre, Abdelghani Zaalane, avait été acquitté.